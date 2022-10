Gazprom začal so skúšobnými dodávkami plynu z obrieho ložiska Kovykta do Číny

Gazprom v utorok oznámil, že spustil skúšobné dodávky z ložiska Kovykta, čo je najväčšie ložisko plynu na východnej Sibíri, do plynovodu Sila Sibíri. Ten prepravuje ruský plyn do Číny. Prvé dodávky plynu na čínsky trh zrealizoval Gazprom ešte koncom roku 2019, a to z ložiska Čajanda.

Sila Sibíri s prepravnou kapacitou 38 miliárd kubických metrov (m3) ročne je pre Moskvu kľúčovým plynovodom práve v súčasnom období, keď na Rusko tlačia západné sankcie uvalené za inváziu Ruska na Ukrajinu. Plynovod môže Moskve pomôcť v jej úsilí presmerovať energetické toky zo západu na východ. Gazprom dodal, že ložisko Kovykta a nové zariadenia na prepravu suroviny by sa do reálnej prevádzky mali dostať v decembri.

Vývoz plynu zo strany Gazpromu do Číny sa každým rokom zvyšuje. V roku 2020 vyviezla firma na čínsky trh 4,1 miliardy m3, v roku 2021 to bolo približne 11 miliárd m3 a na budúci rok sa očakáva, že objem vývozu vzrastie na 22 miliárd m3.

Plnú kapacitu by mal plynovod Sila Sibíri dosiahnuť podľa nedávneho vyjadrenia podpredsedu ruskej vlády Alexandra Novaka v roku 2027. To je o dva roky neskôr, než sa pôvodne plánovalo.