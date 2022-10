Za uplynulé dva roky zahynulo pri pokuse dostať sa do Európy 5000 migrantov

Projekt IOM s názvom Nezvestní migranti (The Missing Migrants) upozorňuje na rastúci počet úmrtí migrantov na trasách cez Stredozemné more a pozemné hranice v rámci Európy. Podľa zverejnenej správy je stále najsmrteľnejšou migračnou trasou centrálna oblasť Stredozemného mora, kde od roku 2021 zahynulo 2836 migrantov, ktorí sa snažili dostať do Talianska a na Maltu najmä z Líbye a Tuniska.

Druhou najsmrteľnejšou migračnou trasou je cesta cez Atlantický oceán zo západného pobrežia Afriky na španielske Kanárske ostrovy. Od roku 2021 tam zahynulo 1500 osôb, píše sa v správe.

Projekt Nezvestní migranti však predpokladá, že údaje sú podhodnotené vzhľadom na zložité potvrdzovanie informácii o takzvaných „neviditeľných vrakoch“ – lodiach, ktoré na mori zmizli bez svedkov.

V Grécku, na západnom Balkáne a v Lamanšskom prielive podľa IOM stúpol počet úmrtí migrantov. Mnohým úmrtiam „by sa dalo predísť okamžitou a účinnou pomocou migrantom v núdzi“.

Projekt Nezvestní migranti zverejnil aj štatistiky o úmrtiach súvisiacich s odvracaním prichádzajúcich migrantov. Na základe správ od preživších zaznamenali 252 úmrtí za takýchto okolností.

Odvracanie migrantov je v rozpore s medzinárodným právom i právom EÚ, keďže porušuje právo utečencov požiadať o azyl, píše AP. V správe IOM sa píše, že 97 takýchto úmrtí bolo zaznamenaných v centrálnej časti Stredozemného mora, 70 vo východnom Stredomorí, 58 na turecko-gréckych hraniciach, 23 v západnej časti Stredozemného mora a štyri na hraniciach Poľska s Bieloruskom.