Hirman: Trhy s plynom citlivo reagujú na opatrenia EÚ a ceny klesajú

Uviedol to minister hospodárstva SR Karel Hirman po skončení zasadnutia Rady EÚ pre energetiku, dopravu a telekomunikácie v Luxemburgu. Informuje o tom spravodajca TASR.

Najsledovanejšie body ministerských diskusií boli návrh nariadenia Rady EÚ o „posilnení solidarity prostredníctvom lepšej koordinácie nákupu plynu, výmeny plynu cez hranice a spoľahlivých referenčných cien“ a oznámenie eurokomisie s názvom „Energetická núdza – spoločná príprava, nákup a ochrana“. Ministri nadviazali na minulotýždňové debaty lídrov členských krajín na samite EÚ v Bruseli

Hirman vyjadril spokojnosť, že debaty ministrov viedli k tomu, že krajiny, tiež Slovensko, ktoré sa dlhodobo zasadzujú za cenový koridor alebo strop na plyn, v utorok dôrazne požiadali Európsku komisiu, aby tieto návrhy predložila čo najskôr, do jedného až dvoch týždňov. „Celé to smeruje k tomu, že konkretizácia návrhov má nasmerovať k mimoriadnemu stretnutiu Rady ministrov, zrejme 24. novembra,“ uviedol minister hospodárstva.

Ministri sa zhodli na tom, že niektoré doterajšie opatrenia, napríklad naplnenie zásobníkov plynu, už majú pozitívny vplyv na trh a prispeli k tomu, že EÚ momentálne čelí dočasným až extrémne nízkym cenám plynu. V pondelok dokonca súhrn viacerých faktorov prispel k tomu, že na trhu došlo až k záporným číslam, čo podľa Hirmana tiež nie je dobré.

„Dôležité je však to, že trhy vzali na vedomie doterajšie opatrenia na úrovni EÚ a snahu o zavedenie cenového koridoru, a preto viaceré krajiny vrátane Slovenska tvrdia, že k tomuto koridoru naozaj treba pristúpiť, najmä keď to trh očakáva. To bol dnes tlak z viacerých krajín,“ opísal situáciu Hirman. Spresnil, že robiť takéto opatrenia za situácie, keď je plynu dosť a jeho cena klesá, je menej stresujúce, ako keby tomu bolo naopak.

Hirman ocenil, že takmer všetci ministri našli zhodu na zavedení mechanizmu spoločného nákupu plynu od budúcej jari. Rovnako zhoda medzi členskými štátmi bola aj v oblasti posilnenia solidarity, a to nielen pri nákupe potrubného plynu, ale aj toho skvapalneného (LNG). To je podľa jeho slov aj v záujme Slovenska, ktoré už teraz jednu tretinu plynu nakupuje v podobe LNG dovážaného tankermi.

„Už teraz je výrazný klesajúci trend cien plynu. To, že sa o tom hovorí a že sa konkretizujú plány trh vníma a reaguje na to znižovaním cien, čo je dobrý výsledok z pohľadu spotrebiteľov,“ skonštatoval Hirman, ktorý zároveň priznal, že súčasnému zlepšeniu situácie prispieva aj momentálne oteplenie v Európe.