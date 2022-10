Exminister Krajčí nepodporí Lengvarského novelu zákona o zdravotných poisťovniach

Návrh podľa neho umožní poisťovniam vyhnúť sa povinnosti zabezpečiť včas poskytnutie zdravotnej starostlivosti poistencom. Novela z dielne rezortu zdravotníctva má upraviť súčasný systém nakladania so zdravotnými odvodmi a zaviesť tzv. optimálny výsledok hospodárenia.

Krajči podčiarkol dôležitosť definovania tzv. maximálnych čakacích lehôt, ktoré musia poisťovne pri svojich poistencoch dodržať. Ak toho nebudú schopné, mohol by ísť poistenec aj do nezazmluvneného zariadenia či do zahraničia. Novela podľa neho umožní poisťovniam vyvliecť sa z tejto povinnosti. Pre poslancov OĽANO je to podľa neho neprijateľné. „Pokiaľ sa tieto veci v návrhu nevyriešia tak, ako sme to občanom sľúbili, nebudeme vedieť návrh podporiť v druhom čítaní,“ avizoval. Uznal, že je to „Damoklov meč“ nad poisťovňami, no verí v kompetencie regulátorov nastaviť systém tak, aby poisťovne mali dostatok zazmluvnených lekárov a zariadení. Obmedzovanie zisku poisťovní v návrhu nepovažuje za úplne prijateľné, viac mu však prekáža možné rušenie fondu solidarity.

Šéfka parlamentného zdravotníckeho výboru Jana Bittó Cigániková (SaS) v reakcii poukázala na možnosť rozšíriť tieto čakacie lehoty z aktuálnych štyroch diagnóz, pre ktoré platia. Tvrdí, že problém by s tým mohla mať Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP), pretože súkromné si robia rezervy. „Bolo by to pravidlo, ktoré by platilo pre všetkých rovnako, ale zničilo by to len toho najmenej efektívneho,“ dodala.

Bittó Cigániková nepovažuje všetko v novele za zlé, no rovnako v nej vidí problémy. Vyčíta jej, že neupravuje výšku platby za poistencov štátu tak, ako sa pôvodne navrhovalo. Problémy vidí aj pri regulácii zisku. Návrh podľa nej navyše znamená zrušenie regulačného nástroja na kontrolu poisťovní zo strany Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. „Konkrétne sa hovorí o ozdravnom pláne, ktorý musí poisťovňa vypracovať, ak je finančne nezdravá,“ ozrejmila. Podotkla, že každá poisťovňa s finančnými problémami musí mať plán, ako sa zo situácie dostať. Dodala, že politici pomáhajú všeobecnej zdravotnej poisťovni v neefektívnosti tým, že ju uprednostňujú.

Obdobne argumentovala aj v diskusii o ďalšom návrhu z dielne rezortu zdravotníctva. K novele zákona o zdravotnom poistení, ktorá je v druhom čítaní, predložila viaceré pozmeňujúce návrhy. Okrem iného navrhuje ponechať základ mesačného prerozdeľovania na úrovni 95 percent z celkovej sumy zaplatených preddavkov na poistné po odčítaní súčtu preddavkov na nadlimitnú sumu za všetky zdravotné poisťovne. Upraviť mieni i paušálne platby uhrádzané poskytovateľom zdravotnej starostlivosti podľa podielu prepočítaných poistencov zdravotnej poisťovne na celkovom počte prepočítaných poistencov tak, ako je to aj pri niektorých iných organizáciách.