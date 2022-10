Rakušan: V krátkodobom horizonte si neviem predstaviť zrušenie kontrol

Česká vláda ich plánuje tento týždeň predĺžiť o ďalších 15 dní. Šéf českého rezortu vnútra to uviedol v utorok po ministerskej konferencii Pražský proces, informuje spravodajkyňa TASR.

„Jednoducho nedokážem si v tom krátkodobom horizonte pri tých číslach, ktoré sú stále veľké, predstaviť, že by sme v horizonte nejakých 15 dní alebo mesiaca od tohto opatrenia ustúpili,“ povedal Rakušan.

Český minister zdôraznil, že riešenie pokladá za čiastkové a krátkodobé. Neteší ho, že práve počas jeho pôsobenia na čele rezortu vnútra museli toto opatrenie zaviesť. Zároveň si však myslí, že to bolo nutné riešenie na ochranu bezpečnosti ČR. Na najbližšom zasadnutí vlády bude Rakušan navrhovať predĺženie kontrol.

„My teraz ešte na vláde každopádne nejakých 15 dní predlžovať budeme, ale tých 15 dní určite využijeme na rokovanie so slovenskou stranou. Hovoril som o tom aj s premiérom Fialom, ten hovoril so svojím náprotivkom, tu som hovoril s pánom slovenským ministrom Mikulcom. My nechceme, aby to tu bolo dva roky,“ zdôraznil Rakušan.

Česko sa plánuje vrátiť k normálnemu režimu. Podmienkou sú však konkrétne kroky, najmä nová a kvalitnejšia zmluva o policajnej spolupráci a lepšia definícia v readmisnej dohode.

Na otázku TASR potvrdil, že kontroly na hraniciach sú finančne veľmi náročné. Peniaze na posilnenie kontrol momentálne čerpajú z rezervy ministerstva vnútra. Ak by to bolo potrebné, financie by mohli získať aj novelizáciou štátneho rozpočtu. Rakušan dodal, že si vie predstaviť aj lepšie vynaložené peniaze, momentálne však podľa neho pomáhajú chrániť bezpečnosť ČR.

Česko má právo predlžovať dočasné kontroly na základe rozhodnutia českej vlády do 28. novembra. Na prípadné ďalšie predlžovanie potrebuje notifikáciu Európskej komisie. Zatiaľ nie je rozhodnuté, či o ňu bude žiadať.