Chodkyňa prechádzala cez cestu mimo priechodu, po zrážke s autom podľahla zraneniam

Pri dopravnej nehode v obci Prakovce v okrese Gelnica prišla v utorok ráno o život 85-ročná chodkyňa. Polícia v tejto súvislosti začala trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. TASR o tom informovala košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.

Podľa doterajších zistení 25-ročný vodič z okresu Gelnica išiel na osobnom aute smerom z Gelnice do obce Helcmanovce. „Pravdepodobne v dôsledku neprispôsobenia rýchlosti jazdy svojim schopnostiam narazil do chodkyne, ktorá prechádzala cez cestu mimo priechodu pre chodcov,“ uviedla s tým, že zranenia, ktoré utrpela, boli nezlučiteľné so životom.

Alkohol v dychu vodiča nezistili, na zistenie prítomnosti omamných a psychotropných látok v jeho organizme mu odobrali biologický materiál. „Vodičovi bol na mieste zadržaný vodičský preukaz a ďalšia jazda zakázaná,“ dodala Mésarová.

Bližšie okolnosti tragickej dopravnej nehody a jej presná príčina bude podľa jej slov predmetom ďalšieho vyšetrovania.