Na celom území Ukrajiny prerušili dodávky elektriny

Spoločnosť Ukrenerho zdôvodnila postupné odstávky tým, že treba znížiť zaťaženie elektrických sietí a stabilizovať energetické systémy.

Spoločnosť okrem toho vyzvala spotrebiteľov, aby šetrili elektrickou energiou, a to najmä v čase rannej a večernej špičky. Dodala, že práčky a ohrievače by sa mali podľa možnosti spúšťať len v noci a nepotrebné svetelné zdroje by sa mali vypínať.

Vojna na Ukrajine trvá už osem mesiacov a v poslednom období sa životne dôležitá energetická infraštruktúra stáva hlavným cieľom útokov čoraz častejšie.

Raketové útoky ruskej armády poškodili na Ukrajine viac ako tretinu energetickej infraštruktúry, uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na medzinárodnej konferencii o obnove Ukrajiny v Berlíne.