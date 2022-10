Ďalšia obeť metra: Mužovi sa zaseklo oblečenie vo vagóne a vtiahlo ho na koľaje

Informuje o tom agentúra Reuters.

Ide o ďalší zo série incidentov, ktoré sa v poslednom čase udiali v tomto najväčšom americkom dopravnom systéme.

K úmrtiu mladého muža prišlo iba tri dni po tom, čo jedného z cestujúcich niekto strčil pod vlak. Obeť utrpela zlomeninu kľúčnej kosti. Krátko predtým utrpel zranenie nohy 26-ročný muž, ktorého sotil na koľaje bezdomovec.

Násilie, ku ktorému dochádza v newyorskom metre, čoraz viac znepokojuje miestnych obyvateľov.

Guvernérka amerického štátu New York Kathy Hochulová a primátor New Yorku Eric Adams preto počas uplynulého víkendu oznámili plány na zvýšenie počtu policajtov hliadkujúcich v metre.

„Všetci bojujeme za naše mesto, no treba v tomto smere urobiť viac. Preto investujeme do služieb zameraných na psychické zdravie, do väčšieho množstva policajtov v metre a do dostupnejšieho bývania,“ napísal Adams, ktorý čelil kritike za údajne nedostatočnú reakciu na násilné incidenty v podzemnej dráhe.

Metropolitný dopravný úrad uviedol, že nainštaluje do všetkých vozňov metra bezpečnostné kamery. Toto opatrenie bude stáť 3,5 milióna dolárov.

V apríli tohto roku ozbrojený muž vypustil v jednom z vozňov newyorského metra dymovú bombu a spustil paľbu zo zbrane. Pri útoku utrpelo zranenia 20 ľudí.