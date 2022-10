Pred voľbami si nezabudnite skontrolovať občiansky preukaz

Hlasuje vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný. Hlasovacie preukazy, vďaka ktorým by sa dalo voliť kdekoľvek na Slovensku, pre tieto voľby neexistujú. Volič sa musí vo volebnej miestnosti preukázať občianskym preukazom (OP).

Na hlasovanie nestačí mať vodičský preukaz alebo cestovný pas, treba si priniesť platný občiansky preukaz. Ak si volič vybavuje nový občiansky preukaz, potrebuje mať so sebou doklad z polície, ktorý to potvrdzuje.

V spojených voľbách môžu hlasovať aj cudzinci. Podmienkou je, rovnako ako u občanov SR, plnoletosť a trvalý pobyt v danej obci. Cudzinci sa volebnej komisii musia podľa zákona preukázať dokladom o pobyte pre cudzinca.

Volič si môže v úradných hodinách obce overiť, či je zapísaný v stálom zozname, či sú údaje o ňom úplné a pravdivé a môže požadovať doplnenie údajov alebo vykonanie opráv.

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia 29. októbra. Hoci ide o spojené voľby, volič ich bude odlišovať farebne. Po hlasovaní vloží lístky do obálky a schránky s farbou, ktorá prislúcha konkrétnym voľbám. Komunálne voľby budú mať bielu farbu, voľby do vyšších územných celkov (VÚC) modrú farbu. Volebné miestnosti budú otvorené od 7.00 do 20.00 h.