Vek rodičov ovplyvňuje vývin mozgu novorodenca. Veľmi mladým matkám sa rodia takého deti

Deti vo veku 9-11 rokov, ktorých matky ich porodili vo veku medzi 15 a 19 rokmi, vykazujú viac problémov so správaním ako deti starších matiek. Vedci zistili, že tieto problémy súvisia s nižším objemom určitých oblastí mozgu. Tieto zistenia boli publikované vo vedeckom časopise Molecular Psychiatry . Nedávne štúdie ukázali, že vyšší vek rodičov je spojený s menším počtom problémov so správaním a lepším kognitívnym výkonom u detí.

Jingnan Du z Harvardovej univerzity a jeho kolegovia analyzovali údaje zo Štúdie kognitívneho správania dospievajúceho mozgu, „najväčšej dlhodobej štúdie vývoja mozgu a zdravia detí, aká sa kedy uskutočnila v Spojených štátoch“. Do časti štúdie sa zapojilo celkovo 11 897 detí vo veku od 9 do 11 rokov. Výskumníci analyzovali údaje od 8709 z týchto detí.

Ich cieľom bolo študovať vzťah medzi vekom rodičov v čase narodenia dieťaťa a problémami so správaním a kognitívnymi výkonmi detí. Ďalším cieľom bolo posúdiť, či existujú rozdiely v objemoch mozgu a kortikálnych oblastiach mozgu spojené s vekom rodičov. Nakoniec chceli zistiť, či vzťah medzi vekom rodičov a behaviorálnymi a kognitívnymi problémami možno pripísať pozorovaným rozdielom v mozgoch detí.

Vedci zistili, že vek matky a otca v čase narodenia dieťaťa je často podobný a rozhodli sa ich preskúmať spoločne. Databáza tiež obsahovala výsledky hodnotení kognitívnej výkonnosti vykonaných pomocou 10 rôznych kognitívnych testov a hodnotenia problémov so správaním na základe dotazníku. Ten obsahoval osem škál syndrómov súvisiacich s psychiatrickými problémami, ako sú depresia, sociálne problémy, porušovanie pravidiel, sociálne problémy, agresívne správanie a iné.

Výskumníci rozdelili deti do 14 skupín na základe veku matky a tieto skupiny porovnali. Celkové skóre problémov so správaním bolo vyššie u detí, ktorých matky mali od 15 do 19 rokov v porovnaní so skupinami s vyšším vekom matiek. Celkové skóre kognitívnej výkonnosti bolo nižšie u detí, ktorých matky boli v čase narodenia veľmi malé (15-19) v porovnaní s deťmi, ktoré sa narodili starším matkám. Podobné výsledky boli pri otcoch a ich veku v čase narodenia detí.

Okrem toho výskumníci zistili, že deti s menšími objemami študovaných oblastí mozgu mali viac problémov so správaním (podľa celkového skóre problémov so správaním) a horšie výsledky kognitívnej výkonnosti. Autori štúdie zistili, že objem študovaných oblastí mozgu súvisí s vekom matky a následne problémami so správaním a kognitívnou výkonnosťou.

Autori zdôrazňujú, že opísané zistenia nemajú vzťah príčina-následok, a že ich pôvod musí byť predmetom budúceho výskumu. Najmä dve najmladšie vekové skupiny matiek boli tínedžerky a je možné, že matky vo veku 15 až 19 rokov mohli mať samy problémy so správaním predtým, ako sa stali matkami. Týmto spôsobom „zistené účinky môžu súvisieť s genetickými vplyvmi alebo s prostredím, v ktorom boli deti vychované“.