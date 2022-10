Británia bude mať nového premiéra

Bývalý britský minister financií Rishi Sunak sa v pondelok stal novým lídrom Konzervatívnej strany. Jeho súperka Penny Mordaunt zo súboja odstúpila. TASR správu prevzala z webových stránok staníc BBC a Sky News.

Sunak sa zároveň stane aj britským premiérom, píše Sky News. „Rishi má moju plnú podporu,“ napísala Mordauntová na Twitteri. Dodala, že nastal čas „zjednotiť sa a spolupracovať pre dobro krajiny“.

Šéf parlamentného výboru Konzervatívnej strany (takzvaného Výboru 1922) Graham Brady potvrdil, že Konzervatívna strana získala len jednu „platnú“ nomináciu na post nového lídra.

Ak by Mordauntová neodstúpila a v pondelok do 14.00 h miestneho času (15.00 h SELČ) by jej kandidatúru oficiálne podporilo najmenej 100 poslancov z radov konzervatívcov, medzi poslancami Konzervatívnej strany by sa uskutočnilo internetové hlasovanie. Meno víťaza by bolo známe v piatok 28. októbra. Predpoludním mala Mordauntová iba 25 verejných podporovateľov. Zdroj z jej volebného tímu tvrdil, že ich má až 90 a neodstúpi.

Súboj o nového lídra konzervatívcov sa začal minulý štvrtok, keď premiérka Liz Trussová odstúpila po necelých šiestich týždňoch vo funkcii. Začiatkom septembra nahradila Borisa Johnsona, ktorý odstúpil po sérii škandálov.

Johnson v pondelok (24. októbra) oznámil, že sa o post lídra opätovne nebude uchádzať. Favoritom súboja bol Sunak, ktorý mal v pondelok do 11.30 h (12.30 h SELČ) podporu 182 poslancov.