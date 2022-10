Peskov: Francúzsko ani Nemecko nechcú sprostredkovávať rokovania o Ukrajine

Zároveň vyzdvihol ponuku tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana takéto rokovania organizovať. Správa je prevzatá z agentúry AFP.

„Ankara zaujala iný postoj než Paríž a Berlín... a deklarovala svoju pripravenosť zúčastňovať sa na sprostredkúvaní,“ uviedol Peskov pre novinárov.

„(Francúzsky prezident) Macron a (nemecký kancelár) Scholz neprejavili túžbu vypočuť si pozíciu ruskej strany alebo ponúknuť sprostredkovávanie,“ dodal hovorca Kremľa.

Počas víkendu telefonoval ruský minister obrany Sergej Šojgu so svojimi náprotivkami zo Spojených štátov, Francúzska, Turecka a Británie. Počas telefonátov Šojgu vyjadril obavy z ďalšej provokácie zo strany Ukrajiny, ktorá by mohla súvisieť s použitím tzv. špinavej bomby. Krátko na to Washington, Londýn a Paríž odmietli „falošné obviňovania z ruskej strany“ mierené proti Ukrajine.

Turecký prezident sa, naopak, snaží o udržanie otvoreného dialógu medzi Ruskom a Západom a stal sa jedným z dôležitých sprostredkovateľov v ukrajinskom konflikte. Turecko totiž zohralo kľúčovú úlohu pri vyjednaní dvoch dohôd, ktoré sa podarilo od začiatku invázie na Ukrajinu dosiahnuť. Ankara totiž pomohla vyrokovať dohodu o vývoze obilia z Ukrajiny uzatvorenú v júli i jednu z najväčších výmen vojnových zajatcov medzi Ruskom a Ukrajinou zo septembra tohto roku.