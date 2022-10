Otec slávneho vraha zvažuje žalobu Netflixu. Toto je dôvod

Streamovací gigant len nedávno vydal kriminálnu drámu podľa skutočnosti Monster: The Jeffrey Dahmer Story s Evanom Petersom v hlavnej úlohe. Neskôr na tento seriál nadviazali dokumentom Rozhovory s vrahom. Obe sa zaradili k najpopulárnejším dielam na Netflixe a verejnosti pripomenuli strašné zločiny sériového vraha.

Prilákali veľké publikum, no zároveň aj silnú vlnu odporu, a to kvôli vplyvu na rodiny Dahmerových obetí. Príbuzní obetí povedali, že ich pri tvorbe šou nikdy nekontaktovali, píše unilad.com. Rita Isbellová, ktorej Dahmer zavraždil brata, povedala, že pri sledovaní seriálu mala pocit, akoby to celé prežila znova a zdá sa jej smutné, že na tejto tragédii len zarábajú peniaze.

Teraz Dahmerov otec Lionel zvažuje žalobu Netflixu, keďže ani jeho ohľadom seriálov nekontaktovali. 86-ročný muž je rozrušený, že ho Netflix neoslovil a nepožiadal o povolenie predtým, ako použil magnetofónové nahrávky od právneho tímu Jeffreyho Dahmera, uviedol The New York Post.

Lionel tiež napísal knihu Príbeh otca o svojom synovi v roku 1994 krátko predtým, ako Jeffreyho Dahmera zabil spoluväzeň.