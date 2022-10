Neliečená demencia ohrozuje bezpečnosť pacienta aj jeho život

Rizikovými faktormi na vznik tohto vážneho degeneratívneho ochorenia mozgu môžu byť vysoký krvný tlak, cukrovka, nižšie vzdelanie či úrazy hlavy. Upozornila na to primárka oddelenia dlhodobo chorých nemocnice v Handlovej Miriam Kvostková.

Starecká demencia postihuje seniorov po 65. roku života. Medzi jej najčastejšie prejavy patria problémy s pamäťou, zhoršenie reči či znížená schopnosť orientovať sa v čase a priestore. „Ochorenie sa začína postupne a nenápadne, seniori aj ich príbuzní prvé príznaky často zľahčujú a pripisujú ich bežnému správaniu v starobe,“ podotkla Kvostková.

V úvodnej fáze sa podľa nej objavuje zabúdanie, senior má problém s vyjadrovaním sa, hľadá vhodné slová, ťažko dokončuje vety, zabúda na bežné činnosti, nevie si spomenúť, čo sa dialo včera, ale celkom presne si pamätá, čo sa dialo pred desiatkami rokov.

Lekársku pomoc často príbuzní vyhľadajú až vtedy, keď seniori zablúdia, nespoznávajú ich alebo sa im stane vážnejší úraz spôsobený zmätenosťou. „Žiaľ, v pokročilom štádiu demencie sú šance na zlepšenie stavu veľmi malé, preto je dôležité konzultovať stav s lekárom už pri prvých príznakoch. V medicíne a zvlášť pri progradujúcich ochoreniach vždy platí, že je lepšie vyhľadať lekára zbytočne ako neskoro,“ upozornila odborníčka.

Hoci príčiny stareckej demencie ani v dnešnej dobe nie sú celkom objasnené, niektoré štúdie považujú za rizikové faktory vysoký krvný tlak, cukrovku, zvýšený cholesterol, nižšie vzdelanie, poruchy prekrvenia mozgu a úrazy hlavy. Naopak, riziko vzniku tohto ochorenia podľa odborníkov znižuje vyššie vzdelanie, pravidelný tréning mozgu a pamäte, vhodné je navštevovanie jazykových kurzov či univerzít tretieho veku, lúštenie krížoviek a čítanie kníh. Dôležitá je aj sociálna a duševná aktivita. „Významným faktorom je tiež strava, a to už u ľudí v strednom veku. Spomenula by som zvlášť dôležitosť vitamínov skupiny B, C a E, omega-3 mastné kyseliny a účinné sú aj takzvané nootropiká, medzi ktoré patrí napríklad extrakt z ginko biloba. Ten zlepšuje prekrvenie mozgu, ale aj prepojenia medzi jednotlivými časťami mozgu, čím priaznivo pôsobí na reč, pamäť, motoriku, sústredenie. Nootropiká je potrebné užívať dlhodobo, pretože maximálny účinok nastupuje po dvoch až troch mesiacoch,“ odporučila Kvostková.

Ak už demencia do života človeka vstúpila, lekári ju podľa nej nedokážu vyliečiť úplne, ale vďaka správne nastavenej terapii je možné ovplyvniť jej priebeh a výrazne spomaliť progres ochorenia. „Príznaky stareckej demencie seniori často zľahčujú a popierajú, no v konečnom dôsledku si tým môžu veľmi ublížiť,“ uzavrela geriatrička.