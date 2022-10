Video: Minitornádo zasiahlo sever Francúzska

TASR o tom informovala na základe pondelkovej správy televízie Sky News.

Zábery na sociálnych sieťach ukazujú veľký čierny mrak v podobe tornáda, ktorý sa vznáša nad obcou Bihucourt, kde podľa stanice BFM-TV strhlo strechu kostola a poškodilo viacero domov.

Úrady departementu Pas-de-Calais oznámili, že jedna osoba utrpela menšie zranenia. V obci Hendecourt-ls-Cagnicourt minitornádo spôsobilo škody na približne 50 domoch a dve rodiny museli presťahovať.

Z oblasti okrem toho v súvislosti s počasím hlásili nehodu nákladného vozidla, zrútenie poľnohospodárskej budovy a výpadky elektriny.

Vzdušný vír zasiahol región v čase, keď sa Francúzsko pripravuje na vlnu víchric po počasí nezvyčajne teplom na terajšie ročné obdobie, dodáva Sky News.

A significant tornado hit northern France today causing major damage as Western Europe gets slammed by a substantial severe weather outbreak.



