Ján Sinay: Košický kraj má potenciál pre nové pracovné miesta i cestovný ruch

Rozhovor so Sinayom je súčasťou série rozhovorov s kandidátmi na predsedu KSK.

Prečo ste sa rozhodli kandidovať na post predsedu KSK?

Moje životné skúsenosti a kompetencie, ktoré som dosiahol počas profesionálneho života, ma priviedli k rozhodnutiu poskytnúť občanom KSK svoj potenciál. Som presvedčený o tom, že mám vlastnosti silného lídra, ktorými pomôžem vybudovať silný kraj. Do vzťahu s občanmi kraja chcem vrátiť dôveru v to, že sa verejné veci dajú robiť lepšie a verejný majetok spravovať efektívnejšie a transparentnejšie. Verím, že slušnosť, verejný dialóg, rozum a skúsenosti sú stále tou najdôležitejšou hodnotou silných lídrov. A presne to ponúkam.

V akom stave sa podľa vás nachádza kraj, aké najväčšie pozitíva i negatíva v ňom aktuálne vnímate?

Medzi pozitíva jednoznačne radím potenciál na vznik nových pracovných miest. Máme veľmi kvalitné vysoké školy a k tomu je potrebné zlepšiť aj úroveň stredných škôl. Ďalšou oblasťou je aj potenciál nášho kraja pre atraktívny cestovný ruch. Kraj má veľkú výhodu aj v tom, že je križovatkou pri spojení s inými štátmi. Medzi negatíva radím zaostalú dopravnú štruktúru, množstvo neriešených problémov národnostných menšín či to, že tri štvrtiny subdodávateľov fungujú len od Žiliny na západ a na východe ich ostáva len jedna štvrtina. Nerozumiem ani tomu, že doteraz sa nikto nezaoberal tým, ako vlastne využiť náš kraj pre tranzit plynu.

Akým problémom KSK čelí, aké výzvy ho čakajú a ako na ne chcete reflektovať?

Tento región, žiaľ, dlhodobo nie je v centre záujmu rozvoja Slovenska. Teším sa na nové výzvy, ktoré budú neustále prichádzať. V našom kraji vidím obrovský potenciál na vznik nových pracovných miest, taktiež pre uplatnenie sa mladej generácie - samozrejme za predpokladu, že sa pre ňu vytvorí atraktívne motivačné prostredie. To súvisí aj s nerovnomerným rozdelením priemyselných investícií v rámci Slovenska. Pozitívne sa zmeny začali ukazovať napríklad príchodom IT priemyslu, pokračovať to bude vodíkovou stratégiou či príchodom automobilky Volvo. Pri realizácii vodíkovej stratégie, ktorej som spolutvorcom, už dnes vieme, že v Kapušanoch bude výhybka do Poľska či Maďarska s cieľovou stanicou v Nemecku, a to vytvorí celý rad pracovných príležitostí v kraji.

Aké sú priority vášho programu, čo chcete v kraji zmeniť, akým oblastiam sa prioritne štyri roky venovať, prípadne na čo nadviazať?

Moje priority sú zhrnuté v desiatich bodoch, ktoré znejú - na silnom kraji záleží, Košický kraj ako súčasť globalizovaného sveta, bezpečná a kvalitná doprava pre všetkých, vytvorme ekonomicky úspešný kraj, bez vzdelávania nie je prosperita, zastavme odliv mozgov, zaistíme zdravotnú a sociálnu starostlivosť pre všetkých, ochráňme životné prostredie v našom kraji, kultúra a šport dostupné pre všetkých a využime potenciál turizmu nášho kraja pre propagáciu doma a v zahraničí. Všetky sú pre mňa rovnako dôležité, ich podrobnejší popis nájdete na mojej stránke jurajsinay.sk. Ako silný líder silného kraja garantujem, že po štyroch rokoch bude náš kraj patriť do skupiny rozvitých krajov. Bude to bezpečný región nových technológií, atraktívneho cestovného ruchu, kvalitnej sociálnej a zdravotnej starostlivosti, spoľahlivej dopravy a bude sa vyznačovať všetkým, čo charakterizuje silný región.

Kandidujete ako jednotlivec, alebo máte okolo seba tím spolupracovníkov? Prečo tak postupujete?

Kandidujem ako nezávislý kandidát.

Okrem Sinaya kandidujú na post predsedu KSK ako nezávislí aj Monika Sofiya Soročinová a Vladislav Stanko. Za politické subjekty ďalej kandidujú Juraj Ďurove (Socialisti.sk), Ivan Hriczko (Slovenská iniciatíva menšín), Tomáš Janco (Republika), Džemal Kodrazi (Princíp), Stanislav Mizík (ĽSNS), Erik Ňarjaš (OĽANO, Za ľudí, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska, Nova, Kresťanská únia), Róbert Suja (Hlas-SD), Rastislav Trnka (KDH, Aliancia, Starostovia a nezávislí kandidáti, Šanca a DS) a Viliam Zahorčák (Smer-SD, Sme rodina, SNS, Život-NS, Strana moderného Slovenska, Národná koalícia/Nezávislí kandidáti).