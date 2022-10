Róbert Suja: Kraj má vytvárať podmienky na rodinné zázemie

Rozhovor so Sujom je súčasťou série rozhovorov s kandidátmi na predsedu KSK.

Prečo ste sa rozhodli kandidovať na post predsedu Košického samosprávneho kraja?

Rozhodol som sa kandidovať preto, aby som Košickému kraju vrátil to, čo mi kraj dal. Chcem ešte pridať niečo navyše, čo bude zodpovedať požiadavkám moderného kraja 21. storočia. Chcem ponúknuť ľuďom žijúcim v Košickom kraji rodinné zázemie. Vytvárať podmienky, aby sa mladí ľudia so skúsenosťami vracali späť domov tak, ako som to urobil ja. Aby ich rodičia nemuseli cestovať za prácou do zahraničia. Som presvedčený, že rodinné zázemie je to, čo všetci bytostne potrebujeme. Poznám situáciu v rodinách nášho kraja. V mnohých chýba deťom pravé rodinné zázemie, pretože rodičia musia cestovať za prácou do zahraničia, aby dôstojne uživili svoje rodiny. Muži odchádzajú väčšinou do zahraničia pracovať na stavby a ženy pôsobia za hranicami ako opatrovateľky. Človek ako jednotlivec toho nezmôže veľa, preto kandidujem spolu s kandidátmi strany Hlas na poslancov vo všetkých okresoch, sme jeden tím a program budeme napĺňať spoločne. Je to garancia pre ľudí, že nebudeme protežovať niektorý okres nad rámec, rovnako však ani Košice nesmú zaostávať. Kto bude voliť kandidátov Hlasu, bude voliť správne.

V akom stave sa podľa vás nachádza Košický kraj, aké najväčšie pozitíva i negatíva v ňom aktuálne vnímate?

Najväčším problémom je nekompetentnosť súčasného vedenia Košického samosprávneho kraja na čele s jeho predsedom Rastislavom Trnkom. Do vedenia kraja musia prísť ľudia, schopní prijímať správne rozhodnutia a definovať najlepšie riešenia pre rozvoj kraja. Je čas robiť veci správne.

Akým problémom samosprávny kraj čelí, aké výzvy ho čakajú a ako na ne chcete reflektovať?

Jedným z najväčších problémov je nedostatok pracovných príležitostí okrem mladých ľudí aj pre skupinu obyvateľov, ktorí majú 50 a viac rokov. Preto sa chceme sústrediť na vytváranie pracovných miest aj pre ľudí nad 50 rokov sofistikovanejšími investíciami, aby nemuseli muži a ženy v tomto veku odchádzať z Košického kraja za prácou do zahraničia. Ich odchody majú negatívny dopad na rodiny v kraji, ktorý sa ukazuje už multigeneračne. Ak totiž pracujú rodičia mimo domova, nasledujú ich časom aj deti a kraj sa citeľne vyľudňuje ako posledné roky.

Aké sú priority vášho programu, čo chcete v kraji zmeniť, akým oblastiam sa prioritne štyri roky venovať, prípadne na čo nadviazať?

Prioritou je výrazné zvyšovanie kvality života v kraji cez konkrétne opatrenia. Chceme pre obyvateľov iný kraj, ako ho poznali doteraz. Vrátime lekárov do našich obcí, ponúkneme im motivačnú dotáciu 25.000 eur, ak sa zaviažu ordinovať v danej obci aspoň päť rokov. Navýšime kapacity a významne zvýšime kvalitu domovov sociálnych služieb. Budeme sa usilovať o dosiahnutie dorovnania príspevku zo zdravotných poisťovní za celodennú starostlivosť v domovoch sociálnych služieb na úroveň príspevku v zdravotníckych zariadeniach. O platoch opatrovateliek ani nebudeme polemizovať, treba ich navýšiť tak, aby neodchádzali do Rakúska. Kvalitné stredné školy a duálne vzdelávanie musia byť samozrejmosťou. Vyberieme päť modelových stredných škôl, na ktoré budú prijímané aj deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Cesty a mosty v Košickom kraji budú kvalitné, opravované a rekonštruované podľa platných noriem a robené poctivo a zodpovedne. Zvýšime ich kvalitu za primeranú cenu, výber ich rekonštrukcií nemôže byť náhodný, ale podľa určitej stratégie potrebnosti. Rekonštrukcie majú byť samozrejmosťou, nie lacným marketingom. Zavedieme nový benefitný systém prepojenia parkovania s cestou hromadnou dopravou. To znamená, že človek dochádzajúci za prácou má na autobusovom alebo vlakovom termináli zaparkovať zadarmo, aby bol motivovaný ísť napríklad do Košíc výhodnejšie bez auta. Podporíme veľké strategické projekty a vrátime život do rodín, aby deti neodchádzali na západ za prácou. Len výraznými strategickými opatreniami posunieme Košický kraj vpred – zamestnanosť, doprava, životné prostredie, energetika. K opatreniam patrí dobudovanie logistickych centier a modernej infraštruktúry – práca s pridanou hodnotou pre tisíce ľudí, modernizácia širokorozchodnej trate Maťovce–Haniska - práca v logistike, surovinová bezpečnosť kraja, vybudovanie účinného systému vodozádržnych opatrení pre boj so suchom – ochrana pred povodňami, aktívne kroky proti suchu, chov rýb a rekreácia v prírode, ďalej rozvoj lokalít pre vyrobu energie z geotermá nych zdrojov – elektrina, teplo, vodík, rekreácia. Musíme sa spoľahnúť na vlastné prírodné zdroje, potenciál ľudí a ich vzdelanie.

Kandidujete ako jednotlivec alebo máte okolo seba tím spolupracovníkov? Prečo tak postupujete?

Spolu s tímom spolupracovníkov sme doteraz prešli tisíce kilometrov naprieč mestami a obcami Košického kraja a stretli sme tisícky ľudí. Náš volebný tím ukázal veľa pevnej vôle, vytrvalosti a odhodlanosti. Jeho jadro tvoria mladí ľudia s vekovým priemerom okolo 27 rokov. Som presvedčený o tom, že úspech, ktorý v Košickom kraji dosiahneme, sa nedá merať iba konečným výsledkom, ale výsledkom je ľudský kapitál, ktorý vytvára veľký potenciál v ľuďoch do budúcnosti. Za mnou však stoja aj desiatky odborníkov, ktorí sú garanciou kvality a zodpovednej práce pre obyvateľov kraja a taktiež kandidujú za poslancov, starostov a primátorov.

Okrem Suju kandidujú na post predsedu KSK za politické subjekty Juraj Ďurove (Socialisti.sk), Ivan Hriczko (Slovenská iniciatíva menšín), Tomáš Janco (Republika), Džemal Kodrazi (Princíp), Stanislav Mizík (ĽSNS), Erik Ňarjaš (OĽANO, Za ľudí, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska, Nova, Kresťanská únia), Rastislav Trnka (KDH, Aliancia, Starostovia a nezávislí kandidáti, Šanca, DS) a Viliam Zahorčák (Smer-SD, Sme rodina, SNS, Život-NS, Strana moderného Slovenska, Národná koalícia/Nezávislí kandidáti). Ako nezávislí kandidujú Juraj Sinay, Monika Sofiya Soročinová a Vladislav Stanko.