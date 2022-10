Rastislav Trnka: Prioritou môjho programu je dokončiť začaté investičné projekty

Trnka kandiduje s podporou strán KDH, Aliancia, Starostovia a nezávislí kandidáti, Šanca a DS. Rozhovor s ním je súčasťou série rozhovorov s kandidátmi na predsedu KSK.

Prečo ste sa rozhodli kandidovať na post predsedu KSK?

Za uplynulých päť rokov sa mi spolu s mojím tímom podarilo rozhýbať kraj vo viacerých oblastiach - zrekonštruovali sme tretinu ciest v správe župy vo všetkých regiónoch kraja, čo je päťkrát viac než za čias môjho predchodcu a mosty dnes opravujeme osemkrát rýchlejšie. Do cestovného ruchu sme investovali 11-krát viac finančných prostriedkov. Pustili sme sa do viacerých odvážnych projektov, ako je obnova kúpeľníctva, do majetku kraja sme odkúpili Sobranecké a Turzovské kúpele, zrealizovali sme geotermálny vrt v Čižaticiach, ktorý chceme využiť na účely akvaparku a elektrárne na výrobu elektriny a vodíka. Spúšťame tiež projekty nájomných bytov. Celkovo sa nám za päť rokov podarilo ušetriť v rozpočte vyše 150 miliónov eur, ktoré sme investovali späť do regiónov. Kraj bol pritom po našich predchodcoch v rebríčku transparentnosti na poslednom ôsmom mieste, nám sa ho podarilo vytiahnuť na druhé miesto. Toto sú výsledky, za ktoré sa nemusíme hanbiť. Pripravené máme ďalšie projekty v stovkách miliónov eur, viaceré sú už rozpracované. Preto chcem vo voľbách požiadať o možnosť pracovať na nich aj ďalšie volebné obdobie. Mám víziu, energiu aj plán, no hlavne mám výsledky, ktoré rozhodujú.

V akom stave sa podľa vás nachádza kraj, aké najväčšie pozitíva i negatíva v ňom aktuálne vnímate?

Momentálne čelíme energetickej kríze. Počas aktuálneho volebného obdobia sme sa však snažili energeticky zefektívniť župné budovy, najmä v oblasti školstva, kde má kraj najviac budov. Do škôl sme investovali 35 miliónov eur oproti 2,5 milióna z predchádzajúceho volebného obdobia. Ide teda o 14-násobný nárast. Potrebujeme dokončiť aj projekty, ktoré sme začali, ako výstavba fotovoltiky na tých strechách župných budov, kde je to možné. Okrem toho spúšťame systém energetického manažmentu. Kraj má tiež problém so zamestnanosťou a odlevom pracovnej sily a mozgov. Potrebujeme preto vytvárať pracovné príležitosti aj s vyššou pridanou hodnotou. Rokujeme s viacerými zahraničnými investormi, tým najväčším výsledkom je dotiahnutie Volva. Dokončiť chceme 22 záväzkov, ktoré sme dali v rámci investičnej zmluvy, aby sem prišli aj ďalší dodávatelia a subdodávatelia, čo bude znamenať ďalších desať až 12.000 pracovných miest. Ďalej chceme rozvíjať aj Inovačné centrum a Kreatívne centrum Košického kraja, ktoré budú vytvárať podmienky pre startupy a mladé inovatívne firmy, ako aj školiť ľudí v oblasti podnikania.

Akým problémom KSK čelí, aké výzvy ho čakajú a ako na ne chcete reflektovať?

V Košickom kraji sa nachádza až šesť najmenej rozvinutých okresov v rámci Slovenska, je poznačený odlevom mozgov aj nedostatočnou dopravnou infraštruktúrou a naďalej pretrvávajú regionálne rozdiely medzi východom a západom krajiny. Ako soľ potrebujeme dobudovať sieť diaľnic a rýchlostných ciest, zároveň potrebujeme, aby tu vznikali inovatívne slovenské firmy, alebo tu investovali zahraničné firmy a vytvárali pracovné miesta s vyššou pridanou hodnotou. Investovať potrebujeme aj do odstraňovania environmentálnych záťaží, najmä do odstránenia PCB látok vo vode a pôde na Zemplíne alebo problému v odkalisku Nižná Slaná. V oblasti zdravotníctva je obrovský problém s nedostatkom lekárov. V rámci obmedzených kompetencií kraja preto chceme spustiť systém na pritiahnutie lekárov zo zahraničia, keďže len v ambulantnom sektore v našom kraji chýba vyše 100 lekárov. Okrem toho potrebujeme dobudovať nemocnice v Michalovciach a Spišskej Novej Vsi, prvé kroky k tomu sme už urobili, a nemocnice v Rožňave a Trebišove je potrebné zrekonštruovať. Ďalej chceme rozvíjať aj zamestnanosť v oblasti kúpeľníctva, obnoviť Sobranecké a Turzovské kúpele a vybudovať akvapark v Čižaticiach.

Aké sú priority vášho programu, čo chcete v kraji zmeniť, akým oblastiam sa prioritne štyri roky venovať, prípadne na čo nadviazať?

Prioritou môjho programu je dokončiť odvážne investičné projekty, ktoré sme začali. A to najmä rekonštrukciu Sobraneckých a Turzovských kúpeľov, ktoré kraj v tomto volebnom období získal do majetku, geotermálny zdroj z vrtu v Čižaticiach chceme využiť na účely akvaparku aj na výrobu elektriny či vodíka, vďaka čomu môže byť náš kraj energeticky nezávislejší. Máme už potenciálnych investorov, ktorí by chceli investovať do Sobraneckých a Turzovských kúpeľov, do výstavby nájomných bytov, do geotermálnej elektrárne aj do akvaparku. Pracujeme tiež na tom, aby sme boli lídrom v inováciách. Rozbehnutých máme viacero aktivít zameraných na výrobu aj využívanie vodíka ako obnoviteľného a zeleného zdroja energie. Okrem toho sme spustili viacero projektov v sociálnej a zdravotnej oblasti, ako otvorenie Centra aktívneho starnutia. Chceme tiež pokračovať vo využívaní potenciálu v oblasti cestovného ruchu. A prioritou je aj využiť potenciál šikovných ľudí, ktorých máme v kraji aj vďaka výbornej spolupráci s troma univerzitami, ktoré sú v Košiciach.

Kandidujete ako jednotlivec alebo máte okolo seba tím spolupracovníkov? Prečo tak postupujete?

Kandidujem ako nezávislý kandidát s podporou koalície strán KDH, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. Aliancia - Maďari. Národnosti. Regióny, Starostovia a nezávislí kandidáti, Šanca a DS. Dlhodobo tiež spolupracujem s väčšinou starostov v našom kraji a mám okolo seba aj kandidátov na poslancov, ktorí sú združení ako Tím Trnka.

Okrem Trnku kandidujú na post predsedu KSK za politické subjekty Juraj Ďurove (Socialisti.sk), Ivan Hriczko (Slovenská iniciatíva menšín), Tomáš Janco (Republika), Džemal Kodrazi (Princíp), Stanislav Mizík (ĽSNS), Erik Ňarjaš (OĽANO, Za ľudí, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska, Nova, Kresťanská únia), Róbert Suja (Hlas-SD) a Viliam Zahorčák (Smer-SD, Sme rodina, SNS, Život-NS, Strana moderného Slovenska, Národná koalícia/Nezávislí kandidáti). Ako nezávislí kandidujú Juraj Sinay, Monika Sofiya Soročinová a Vladislav Stanko.