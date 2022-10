Viliam Zahorčák: Treba reálne využiť kompetencie, ktoré Košický kraj má

Kandiduje s podporou strán Smer-SD, Sme rodina, SNS, Život-NS, Strana moderného Slovenska, Národná koalícia/Nezávislí kandidáti. Rozhovor s ním je súčasťou série rozhovorov s kandidátmi na predsedu KSK.

Prečo ste sa rozhodli kandidovať na post predsedu KSK?

Už začiatkom roku 2022 som sa rozhodol a následne aj verejne deklaroval, že po 16 rokoch na poste primátora Michaloviec plánujem skončiť a nebudem už kandidovať. Dostal som ponuku od krajskej rady Smer-SD, ktorej som predsedom, aby som sa uchádzal o post predsedu KSK. Túto ponuku som prijal. Predovšetkým preto, že som presvedčený, že kraju viem pomôcť svojimi skúsenosťami a vzťahmi, ktoré mám. Tým mám na mysli vzťahy na komunálnej, ale aj celoslovenskej úrovni.

V akom stave sa podľa vás nachádza kraj, aké najväčšie pozitíva i negatíva v ňom aktuálne vnímate?

Problémov je v našom kraji hneď niekoľko. Ak sa ma ale pýtate na najväčšie negatíva, tak to vidím v neospravedlniteľnom ľahkovážnom prístupe zo strany súčasného župana k výkonu funkcie, do ktorej bol zvolený. Trápi ma, že sme svedkami neefektívneho míňania veľkého množstva peňazí na projekty, ktorých návratnosť je veľmi diskutabilná, nehovoriac o tom, že KSK na príslušné oblasti, do ktorých sa púšťa, nemá navyše ani potrebné kompetencie. Veľkým negatívom je aj úroveň transparentnosti a množstvo káuz s tým súvisiacich. V množstve káuz sme pravdepodobne na prvom mieste spomedzi všetkých ôsmich samosprávnych krajov. Za pozitívum považujem, že tu žijú šikovní a oddaní obyvatelia. Som presvedčený, že náš kraj má veľa príležitostí, ktoré sa nám na rozvoj ponúkali. Treba len reálne využiť všetky kompetencie, ktoré kraj má a zabezpečiť tak pre každého, kto tu žije, tie najlepšie podmienky pre jeho spokojný život s istotou, že žije v prosperujúcom kraji.

Akým problémom KSK čelí, aké výzvy ho čakajú a ako na ne chcete reflektovať?

Košický samosprávny kraj nebude výnimkou, a tiež bude čeliť problémom s vysokým nárastom cien všetkých komodít, osobitne cien elektrickej energie a plynu. Bude preto potrebné urobiť celý rad opatrení, ktoré znížia najmä bežné výdavky kraja, resp. upraviť ich tak, aby bolo zabezpečené bezproblémové financovanie toho najnutnejšieho, čím je poskytovanie sociálnych služieb, vzdelávania a dopravnej obslužnosti. Na tieto témy reflektujem aj vo svojom volebnom programe. So svojím odborným tímom sme pripravení pomôcť kraju, aby obdobie, do ktorého vstupujeme, sme úspešne zvládli. Výzvou je však aj iná vec, a tým je vytváranie priestoru pre záujmy nášho kraja a jeho obyvateľov v hlavnom meste. Ja osobne ponúkam svoje vzťahy a skúsenosti, ktoré mám nielen ako poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, ale aj ako člen strany, za ktorú kandidujem a ktorá má ambície byť opäť súčasťou slovenskej vlády, na to, aby sa otvorene komunikovalo na ministerstvách o témach nášho kraja. Ako župan budem ráznym hlasom KSK v Bratislave a v jeho mene budem otvárať dvere všetkých inštitúcií tam, kde bude potrebné.

Aké sú priority vášho programu, čo chcete v kraji zmeniť, akým oblastiam sa prioritne štyri roky venovať, prípadne na čo nadviazať?

Môj program sa venuje širokej škále tém, ktoré je nutné v kraji riešiť a vyriešiť. Tematicky ho delím na jednotlivé časti, ktoré sú súčasťou života v KSK. Hovorím o otázkach dopravnej infraštruktúry v kraji s prioritou diaľnice D1 na jeho území. Vnímam potrebu rozšírenia počtu cyklotrás, zvýšiť úroveň poskytovania sociálnych služieb, a tiež aj počet zariadení, kde sa poskytuje, zlepšovať stav infraštruktúry vzdelávania a športu, vrátane jeho priamej podpory, urobiť kraj turisticky atraktívnejším, pretože zvýšenie počtu turistov v kraji, ktorý má naozaj čo ponúknuť, prináša so sebou aj ekonomický rast, a tým lepší život pre obyvateľov.

Kandidujete ako jednotlivec alebo máte okolo seba tím spolupracovníkov? Prečo tak postupujete?

Nekandidujem sám, som súčasť silného tímu kandidátov na poslancov KSK, ktorých ako kandidát na predsedu samosprávneho kraja som líder. Teším sa tomu, že sme dokázali vyskladať skupinu kvalitných ľudí, ktorí, podobne ako ja, ak budeme úspešní, pomôžeme nášmu kraju skvalitniť podmienky života pre všetkých obyvateľov.

Okrem Zahorčáka kandidujú na post predsedu KSK za politické subjekty aj Juraj Ďurove (Socialisti.sk), Ivan Hriczko (Slovenská iniciatíva menšín), Tomáš Janco (Republika), Džemal Kodrazi (Princíp), Stanislav Mizík (ĽSNS), Erik Ňarjaš (OĽANO, Za ľudí, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska, Nova, Kresťanská únia), Róbert Suja (Hlas-SD) a Rastislav Trnka (KDH, Aliancia, Starostovia a nezávislí kandidáti, Šanca, DS). Ako nezávislí kandidujú Juraj Sinay, Monika Sofiya Soročinová a Vladislav Stanko.