Stiebel v Poprade rozšíri výrobu elektrických ohrievačov a tepelných čerpadiel

Firma by mala do roku 2024 preinvestovať viac ako 26 miliónov eur a vytvoriť 92 nových pracovných miest. Vyplýva to z návrhu na udelenie investičnej pomoci, ktorý Ministerstvo hospodárstva SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.

Od štátu by spoločnosť mohla dostať investičný stimul vo výške 4,5 milióna eur vo forme úľavy na dani z príjmov. Ten však ešte musí schváliť vláda. V rámci realizácie zámeru spoločnosť plánuje výstavbu novej haly a tiež obstaranie nového strojného zariadenia a technológie na rozšírenie produkcie. Ukončenie prác je naplánované na júl 2027. Začatie výroby Stiebel plánuje v októbri 2023 a dosiahnutie plnej plánovanej kapacity v októbri 2025.