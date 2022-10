Džemal Kodrazi: Košický kraj stagnuje a upadá, výzvou je riešiť problém chudoby

Rozhovor s Kodrazim je súčasťou série rozhovorov s kandidátmi na predsedu KSK.

Prečo ste sa rozhodli kandidovať na post predsedu KSK?

Neschopnosť a amaterizmus terajšieho župana a jeho vedenia ma donútili, aby som sa uchádzal o post predsedu KSK. Jeho nepochopiteľné kroky a správanie pri tendroch a akým spôsobom to funguje, svedčí o jednom. Buď sú to silní amatéri, alebo sú dokonalí podvodníci a zlodeji. Skôr si myslím to druhé. Moje rozhodnutie o kandidatúre vychádza z toho, že už sa nemôžem ďalej dívať, ktorým smerom sa uberá náš kraj a nevidím ani nádej do budúcna, že sa niečo zmení k lepšiemu.

V akom stave sa podľa vás nachádza kraj, aké najväčšie pozitíva i negatíva v ňom vnímate?

Košický kraj vnímam tak, že celé roky stagnuje a priam upadá a súčasné vedenie nás presviedča o tom, že je všetko v poriadku a že nám už lepšie ani nemôže byť. Za posledných päť rokov sme sa prepadli na dno, a to v každej oblasti. Pozitíva? No, neviem. Ťažko niečo nájsť, pretože aj to, čo sa urobilo teraz tesne pred voľbami, je takpovediac iba naoko. Samotné cesty a mosty, ktoré sú nekvalitne opravené a čoskoro ich budeme opäť opravovať.

Akým problémom čelí KSK, aké výzvy ho čakajú a ako na ne chcete reflektovať?

KSK čelí humanitárnej kríze, keďže máme v kraji strašne veľa ľudí s nízkym príjmom na pokraji chudoby, kde majú veľký problém uživiť svoje rodiny a zabezpečiť svojim deťom plnohodnotný život. Potom máme veľmi veľa nezamestnaných a, samozrejme, obrovským problémom sú osady a bezdomovci. Pre mňa je obrovská výzva vyriešiť tento druh problémov.

Aké sú priority vášho programu, čo chcete v kraji zmeniť, akým oblastiam sa prioritne štyri roky venovať, prípadne na čo nadviazať?

Priority môjho programu sú postaviť diaľnicu až na hranicu s Ukrajinou a Poľskom, vytvoriť toľko pracovných miest, koľko bude treba, a pozdvihnúť na vyššiu úroveň sociálnu, zdravotnú starostlivosť a, samozrejme, školstvo.

Kandidujete ako jednotlivec alebo máte okolo seba tím spolupracovníkov? Prečo tak postupujete?

Mám tím spolupracovníkov, s ktorými preberáme tie najväčšie problémy a v akom časovom horizonte môžeme opraviť a ponúknuť ľudom lepšiu a kvalitnejšiu verziu v danej problematike.

Okrem Kodraziho kandidujú na post predsedu KSK za politické subjekty aj Juraj Ďurove (Socialisti.sk), Ivan Hriczko (Slovenská iniciatíva menšín), Tomáš Janco (Republika), Stanislav Mizík (ĽSNS), Erik Ňarjaš (OĽANO, Za ľudí, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska, Nova, Kresťanská únia), Róbert Suja (Hlas-SD), Rastislav Trnka (KDH, Aliancia, Starostovia a nezávislí kandidáti, Šanca, DS) a Viliam Zahorčák (Smer-SD, Sme rodina, SNS, Život-NS, Strana moderného Slovenska, Národná koalícia/Nezávislí kandidáti). Ako nezávislí kandidujú Juraj Sinay, Monika Sofiya Soročinová a Vladislav Stanko.