9-ročný žiak vypadol z okna školy, prípad vyšetruje polícia

9-ročný žiak špeciálnej školy na Masarykovej ulici v Prešove vypadol z okna budovy po tom, ako ho vo štvrtok (20. októbra) učiteľka nechala samého v triede. O udalosti ako prvý informoval denník cas.sk.

Tibor podľa denníka dochádza z Košíc do prešovskej školy každý týždeň. „Malý Tiborko má autizmus a školu navštevuje štvrtý rok. Učiteľka ho včera nechala samého, on cez nezamknuté okno vypadol von, skončil v nemocnici so zlomenými rukami, panvou a rebrami,“ uviedla matka chlapca Dominika, ktorá chce školu zažalovať.

Chlapca hospitalizovali v prešovskej nemocnici, neskôr ho previezli do Košíc, odkiaľ si ho rodičia na vlastnú žiadosť vzali domov už deň po nešťastí.

„V triede bola jedna učiteľka, asistentka a dve deti. Učiteľka odbehla na toaletu. Asistentka práve čosi ukazovala druhému dieťaťu, Tiborko sa hral s puzzle asi tri metre od okna. Zrazu sa vychytil k oknu, ktoré bolo pootvorené na vetračku. Také deti dokážu mať veľkú silu, takže ho vytrhol. Asistentka bežala za ním, ale už mu nestihla zabrániť v skoku. Sama sa pritom poranila, lebo sa narazila o otvorené okno. Je PN,“ priblížila riaditeľka školy Hedviga Tomášová, ktorá ľutuje, že k činu došlo.

Prípadom sa zaoberá polícia, čo pre cas.sk potvrdila prešovská krajská hovorkyňa Jana Ligdayová. „OO PZ Prešov–Juh v uvedenom prípade dňa 20. 10. 2022 začalo trestné stíhanie pre prečin ublíženie na zdraví, kde vzhľadom na vykonávanie procesných úkonov nie je možné poskytnúť ďalšie informácie,“ uviedla.