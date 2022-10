​Ako zistiť, či hotelovú izbu neprepadli posteľné ploštice: 2 kroky, ktoré musíte vykonať

Pri balení na dovolenku a pracovnú cestu myslíme hlavne na to, aby sme si doma nezabudli doklady a všetky ďalšie potrebné veci, bez ktorých sa v inom kraji nezaobídeme. Podľa hotelovej pracovníčky Halee by sme ale nemali zabúdať ani na čistotu izby, v ktorej strávime nasledovné noci.

Halee na sociálnej sieti TikTok zverejnila svoj osobný zoznam krokov, ktoré sama vykonáva vždy po ubytovaní sa. Podľa nej sú tieto opatrenia potrebné aj na to, aby ste napríklad nespali v škodcami zamorenej posteli.

„Takto by ste mali skontrolovať hotelovú izbu ešte predtým, ako sa vybalíte,“ komentuje Halee svoje video. Američanka podľa vlastných slov venovala službe v hotelových zariadeniach posledných 15 rokov, a tak si trúfa tvrdiť, že jej návod zaručuje maximálnu bezpečnosť všetkých turistov vo väčšine lokalít.

Dôležité je mať so sebou baterku alebo iný zdroj svetla. Môžete napríklad použiť baterku na mobile. Zatiahnite závesy alebo žalúzie tak, aby do miestnosti neprenikalo žiadne svetlo, a pomocou baterky skontrolujte priestor pod posteľou a záhyby na posteli.

„Posteľné ploštice sú aktívne počas noci,“ vysvetľuje Halee, čo je zároveň dôvod, prečo by ste ich mali hľadať len pri minimálnom osvetlení.

Okrem svietenia baterkou si treba všimnúť prípadné stopy krvi na prestieradlách alebo obliečkach. Aj tie sú dobrým indikátorom zamoreného prostredia.

Izbu je dôležité skontrolovať ešte pred vybalením batožiny. Tú by ste po príchode za žiadnych okolností nemali klásť na posteľ, ktorá môže byť zamorená. Posteľné ploštice sú totiž drobné a šíria sa rýchlo, preto by mohli zaútočiť aj na veci, ktoré ste do izby priniesli.