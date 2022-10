Heger sa teší na spoluprácu s novou talianskou premiérkou Meloniovou

„Tešíme sa na ďalšie hľadanie spoločných európskych riešení s novou talianskou vládou vedenou prvou (talianskou) premiérkou Giorgiou Meloniovou,“ napísal Heger. Dodal, že „musíme zostať jednotní a spoločne riešiť výzvy, ako je energetická kríza a ruská vojna na Ukrajine“. „To je naša najväčšia sila,“ uviedol.

Looking forward to continue finding common #European solutions w/ the new Italian government led by the first female PM @GiorgiaMeloni. We need to stay #united & tackle challenges like the energy crisis & Russia’s war in Ukraine together. That’s our greatest strength.