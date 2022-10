Japonský premiér Kišida: Ruské vyhrážky jadrovými zbraňami sú vážnou hrozbou pre mier

„Ruské vyhrážanie sa použitím jadrových zbraní je vážnou hrozbou pre mier a bezpečnosť medzinárodného spoločenstva a je absolútne neprijateľné,“ povedal Kišida počas návštevy Austrálie.

AFP pripomína, že Japonsko je jedinou krajinou, proti ktorej boli použité jadrové zbrane.

Kišida by mal budúci rok v máji hostiť lídrov skupiny G7 v japonskom meste Hirošima. Práve tam Spojené štáty 6. augusta 1945 zhodili atómovú bombu v dôsledku čoho zahynulo 140.000 ľudí. O tri dni neskôr USA zasiahli aj japonské mesto Nagasaki.

Japonský premiér povedal, že 77-ročné obdobie bez použitia jadrových zbraní sa „nesmie skončiť“. „Ak by boli niekedy použité jadrové zbrane, bol by to akt nepriateľstva proti ľudskosti... medzinárodné spoločenstvo takýto akt nikdy nedovolí,“ dodal.

Obavy z jadrovej eskalácie vo svete vzrástli po tom, ako ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil, že na ochranu ruského územia – vrátane štyroch čerstvo anektovaných ukrajinských oblastí – je odhodlaný použiť „všetky dostupné prostriedky“. Zároveň zdôraznil, že nejde o bluf. Podpredseda ruskej Rady bezpečnosti Dmitrij Medvedev v nadväznosti na to otvorene hovoril o možnom použití strategických jadrových zbraní na ochranu krajiny.