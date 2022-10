Milan Majerský chce v Prešovskom kraji dokončiť rozostavané cesty a rokovať s investormi

Majerský kandiduje za koalíciu strán KDH, Sme rodina, SaS a Za ľudí. Rozhovor s Majerským je súčasťou série rozhovorov s kandidátmi na predsedu PSK.

Prečo ste sa rozhodli kandidovať na post predsedu Prešovského samosprávneho kraja? Kandidujete ako nezávislý kandidát či s podporou politických strán?

Kraj potrebuje pokračovať v rozbehnutom množstve projektov. Odísť dnes od toho by bolo nezodpovedné, preto chcem ísť ďalej a dokončiť svoje priority. Potrebujeme dokončiť rozostavané cesty a rokovania s veľkými investormi. Na prahu kraja stoja svetové značky a my chceme splniť náš program vytvoriť 5000 nových pracovných miest, ktoré zaručia rozvoj kraja a aj výrazne vylepšia finančnú situáciu našim ľuďom.

V akom stave sa podľa vás nachádza kraj, aké najväčšie pozitíva i negatíva v ňom aktuálne vnímate?

Nedostatok veľkých investícií, nedobudovaná sieť diaľnic a rýchlostných komunikácií, nedostatočná podpora malého a stredného podnikania i odchod ľudí za prácou. To sú hlavné problémy, ktoré sme zdedili a ktoré stále trápia Prešovský kraj. Napriek náročnému obdobiu sa nám podarilo zintenzívniť komunikáciu s vládou a rezortnými ministerstvami, no je stále čo zlepšovať. Úspešní sme v pilotnej iniciatíve pre dobiehajúce regióny Catching-up Regions, čo považujeme za modelovú pomoc pre menej rozvinuté okresy.

Náš kraj potrebuje dynamiku a za posledné obdobie sme zdvojnásobili investície a nasmerovali ich do najkľúčovejších oblastí. Za päť rokov sme zrekonštruovali, opravili a do konca tohto roka zazmluvnili rekordných 732 kilometrov ciest a 122 mostov v objeme takmer 150 miliónov eur. Krajské cesty sú aktuálne bez havarijných stavov. Počas piatich rokov sme z vlastných zdrojov preinvestovali v oblasti vzdelávania takmer 24,4 milióna eur a vďaka eurofondom ďalších takmer 20 miliónov eur.

Aktuálne odkupujeme nové moderné sídlo pre Strednú športovú školu v Poprade za 14 miliónov eur, ktorá je výkladnou skriňou nielen našich stredných škôl, ale celého Slovenska. Od roku 2018 sme z vlastných zdrojov preinvestovali do modernizácie, opráv a rekonštrukcií zariadení sociálnych služieb v našej zriaďovateľskej pôsobnosti 9,5 milióna eur. Aktuálne sme rozbehli projekt za 7,3 milióna eur, v ktorom plánujeme prestavať nevyužívaný školský internát v Bijacovciach na špecializované pobytové zariadenie sociálnych služieb pre pacientov s Alzheimerom, Parkinsonom a demenciou. V kultúre sme preinvestovali viac ako 23 miliónov eur a aktuálne realizujeme jednu z najväčších investícií – rekonštrukciu troch objektov na Slovenskej ulici, kde bude sídlo Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove v hodnote takmer 5,8 milióna eur.

Prešovský kraj si udržuje stabilne dobré finančné zdravie. Úverové zaťaženie sa za posledné roky nezmenilo a drží sa na hodnote 35 percent. Požičané financie investujeme do rozvoja kraja, čím zabezpečujeme lepší život v regiónoch. Máme dobre rozbehnutú spoluprácu s obcami a mestami v rámci grantových programov, kde sme podporili zmysluplné projekty vo výške 26 miliónov eur. Za veľké pozitívum považujem aj 1300 zapojených žiakov do duálneho systému vzdelávania. Negatívom je, že na školách máme čoraz menej žiakov a mladí ľudia nám utekajú do zahraničia. Som presvedčený, že práve zapojením do duálneho systému vzdelávania sa nám podarí odliv múdrych hláv zastaviť.

Akým problémom kraj čelí, aké výzvy ho čakajú a ako na ne chcete reflektovať?

Najväčší problém je nedostatok dobre ohodnotenej práce. Rokujeme s investormi a verím, že 5000 pracovných miest sa nám do konca budúceho volebného obdobia podarí reálne naplniť, pokiaľ mi ľudia dajú opätovne dôveru. V rámci ciest sa nám podarilo odbúrať všetky havarijné stavy v rámci kraja a zrekonštruovať skoro 1/3 všetkých ciest a cez 120 mostov. Teraz potrebujeme dokončiť rýchlostnú komunikáciu R4 a dobudovať spolu so štátom obchvaty našich miest. Prešovský kraj čelí dlhodobo problému s nedostatkom lekárov. Vyšší územný celok potrebuje viac kompetencií i financií zo strany štátu. Potrebujeme spolurozhodovať so zdravotnými poisťovňami o uzavretí zmluvy s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Musíme aktívne motivovať lekárov pracovať v ambulantnom aj ústavnom prostredí. Východisko vidíme aj v zmene verejnej minimálnej siete, v podchytení prípravy budúcich zdravotníckych pracovníkov, ale aj väčšej spolupráci s rezortnými ministerstvami a ďalšími.

Veľkou výzvou je zabezpečenie vodovodu a kanalizácie pre 28 obcí Sninského okresu. Projekt už máme rozbehnutý v rámci iniciatívy Catching-up Regions s Európskou komisiou a Svetovou bankou. Zrealizovali sme niekoľko vrtov, v ktorých plánujeme pokračovať a obyvateľom zabezpečiť základnú infraštruktúru hodnú 21. storočia. Okrem toho máme v rámci iniciatívy rozbehnutý projekt PoloninyTrail. Čaká nás zabezpečenie základnej infraštruktúry pre marginalizované komunity v šiestich pilotných obciach (Ostrovany, Varhaňovce, Dlhé Stráže, Varadka, Čičava a Krivany). Podaných bolo 30 projektov v celkovej hodnote približne 10,5 milióna eur, z čoho už bolo schválených 27 projektov v celkovej výške asi 8,8 milióna eur. Neriešenie rómskej otázky má veľký vplyv na ekonomickú prosperitu regiónov, takže v tejto téme sa budeme a musíme angažovať.

Aké sú priority vášho programu, čo chcete v kraji zmeniť, akým oblastiam sa prioritne štyri roky venovať, prípadne na čo nadviazať?

Mám tri priority - cesta, práca, rodina. V rámci cesty ide o rýchlostnú cestu R4 a spustenie výstavby celého úseku od Prešova po hranicu s Poľskom, 200 kilometrov cyklotrás, jeden lístok na dopravu pre celý východ. V prípade práce hovorím o 5000 nových pracovných miestach, piatich miliónoch eur na dotácie a o 3000 študentoch v duálnom vzdelávaní. Pri rodine sa zameriavam na rodinné vstupné v celom kraji, dôstojnú starobu v zariadeniach PSK a rátam aj so 100.000 eur ročne Nadácii pre podporu rodiny.

Kandidujete ako jednotlivec alebo máte okolo seba tím spolupracovníkov? Prečo tak postupujete?

Kandidujem v tíme so 65 kandidátmi na poslancov. Sú to kvalitní ľudia s rôznymi profesiami a s nimi sa nebojím spravovať kraj. Okrem toho som si počas päťročného pôsobenia vytváral silný tím zamestnancov na Úrade PSK, ktorí vedia pracovať rýchlo a efektívne na rôznych projektoch.

Na post predsedu PSK okrem Majerského kandidujú aj Michal Biganič (nezávislý), Ján Bync (nezávisý), Ľubomír Goliaš (Hnutie Občan Národ Spravodlivosť), Michal Kaliňák (Hlas-SD, Smer-SD, SNS, Aliancia), Filip Kuffa (Život - národná strana), Milan Majerský (KDH, Sme rodina, SaS, Za ľudí), Milan Mazurek (Republika), Jozef Mihalčin (Srdce - Slovenská národná jednota - strana vlastencov), Patrícia Reváková (Národná koalícia/Nezávislí kandidáti) a Ingrid Tomková (ĽSNS).