Na post šéfa samosprávy ašpirujú aj bývalí vrcholoví športovci

V hlavnom meste sú to napríklad tenisti patriaci kedysi do širšej svetovej špičky, v Liptovskom Mikuláši zasa hrdina strieborného tímu hokejistov z majstrovstiev sveta (MS) v roku 2012. Vyplýva to zo zoznamov kandidátov v spojených voľbách zverejnených na weboch samospráv.

Starostom v najväčšej bratislavskej mestskej časti chce byť bývalý 24. hráč tenisového rebríčka ATP Martin Kližan. V Karlovej Vsi je jedným z kandidátov na post starostu Ján Krošlák, svojho času 53. hráč sveta, v súčasnosti poslanec Národnej rady SR. Ďalšia členka zákonodarného zboru, niekdajšia semifinalistka juniorského turnaja vo Wimbledone Romana Tabák ašpiruje na post starostky bratislavského Starého Mesta.

V Liptovskom Mikuláši sa o post primátora mesta uchádza najlepší brankár hokejových MS 2012 Ján Laco.

S hokejom, najmä košickým, má výrazné spojenie aj kandidát na post košického primátora Miloslav Klíma, súčasný výkonný riaditeľ HC Košice.

V metropole Šariša sa zasa o priazeň voličov vo voľbách na primátora Prešova bude uchádzať bývalý medzinárodný futbalový rozhodca a súčasný funkcionár Ľuboš Micheľ.