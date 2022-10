Ingrid Tomková chce udržať zdravotnú starostlivosť i zvýšiť zamestnanosť Prešovského kraja

Medzi jej priority patrí okrem iného pomoc slabším sociálnym skupinám, udržanie zdravotnej starostlivosti v kraji, zvýšenie zamestnanosti či zavedenie vodovodu a kanalizácie do obcí. Rozhovor s Tomkovou je súčasťou série rozhovorov s kandidátmi na predsedu PSK.

Prečo ste sa rozhodli kandidovať na post predsedníčky Prešovského samosprávneho kraja? Kandidujete ako nezávislá kandidátka či s podporou politických strán?

Ľudia ma poznajú a vedeli, že som členkou ĽSNS. S blížiacim sa termínom komunálnych volieb sa ma čoraz častejšie pýtali, či aj naša strana postaví kandidáta. Povedali, že by konečne mali koho voliť. Hovorili mi, že treba už konečne zmenu, nových ľudí a nie stále tých istých. Vypočuli sme ich hlasy a ja som poctená, že kandidátkou Ľudovej strany Naše Slovensko na post prešovskej županky som práve ja.

V akom stave sa podľa vás nachádza kraj, aké najväčšie pozitíva i negatíva v ňom aktuálne vnímate?

Kraj sa stále neúspešne borí s problémom nedostatočnej údržby ciest druhej a tretej triedy. To je asi problém, ktorí obyvatelia Prešovského kraja vnímajú najintenzívnejšie. Sama som zvedavá, ako sa na dopravnej dostupnosti regiónov v našom kraji prejaví nový železničný grafikon, aj keď to priamo do kompetencií kraja nepatrí. Mojou osobnou výčitkou súčasnému vedeniu Prešovského kraja je však najmä to, že v aktuálnom volebnom období mal PSK z príjmov okolo 247 miliónov eur, no napriek tomu urobil dlh približne 83 miliónov eur. Čo je ešte horšie, nevidno, že by sa niečo urobilo pre ľudí. Najzrejmejšie je to v smere od Prešova k Snine, kde ani v 21. storočí ľudia nemajú vodovod a kanalizáciu, nehovoriac o stave ciest či veľkej nezamestnanosti. Vo všetkých tých utopených, rozpustených a nevyužitých miliónoch, ktoré mohli zlepšiť ťažký každodenný život našich obyvateľov, je nájsť nejaké konkrétne pozitívum dosť ťažké.

Akým problémom kraj čelí, aké výzvy ho čakajú a ako na ne chcete reflektovať?

Okrem spomínaných problémov s cestami, ale aj údržbou škôl, domovov sociálnych služieb a kultúrnych zariadení, je najväčšou výzvou pokus vlády rušiť regionálne nemocnice. Pokiaľ chce štát pomáhať komukoľvek, v prvom rade by mal pomôcť svojim občanom, pretože už teraz niektorí žijú v chudobe a niektorí sú už na pokraji chudoby.

Aké sú priority vášho programu, čo chcete v kraji zmeniť, akým oblastiam sa prioritne štyri roky venovať, prípadne na čo nadviazať?

V prvom rade musím povedať, že akúkoľvek dobrú aktivitu, ktorá reálne prináša osoh obyvateľom, vždy podporím. A nebudem sa pritom vôbec pozerať na to, že či ide o bývalé vedenie alebo o dielo poslancov z iných politických strán. Naopak, budem rada, ak spoločne nájdeme kompromis v prospech čo najväčšieho počtu obyvateľov nášho kraja. Čo sa týka mojich priorít, tak je to pomoc všetkým obyvateľom. Na začiatku pomôcť slabším sociálnym skupinám, ako napríklad dôchodcom či slobodným matkám a mladým rodinám. Jednoznačne začať riešiť veci podľa priority, také, ktoré už neznesú odklad. Zabezpečiť sociálne a zdravotné istoty, udržať zdravotnú starostlivosť v kraji, dokončiť domovy sociálnych služieb, ktoré boli naprojektované a rozostavané a doteraz nie sú dokončené, zvýšiť zamestnanosť, zlepšiť infraštruktúru a bezbariérovú dopravu. Zaviesť do obcí vodovod a kanalizáciu tým, ktorí ju ešte v tomto storočí nemajú, podporiť poľnohospodárstvo či chov dobytka. Zabezpečiť rekonštrukciu opustených budov, ktoré patria Prešovskému kraju a mohli by slúžiť ako nájomné bývanie pre slobodné matky či novomanželov. Rovnako chcem priniesť prelomový, no v súčasnej dobe viac ako potrebný program priamej pomoci kraja rodinám v núdzi. To sa týka najmä podpory na energie a teplo pre domácnosti. A čo z toho čím je dnes kraj poviazaný chcem zmeniť? Určite zruším všetky nevýhodné zmluvy, napojenia na oligarchov a zbytočné výdavky. Kraj je financovaný z daní našich obyvateľov, a preto som presvedčená, že za svoje ťažko zarobené peniaze si ľudia zaslúžia skutočne to najlepšie, a to je priama a hmatateľná pomoc pre ich životy. Túžim po tom, aby ľudia začali PSK pod mojím vedením vnímať ako obrovskú silu, ktorá im je kedykoľvek ochotná pomôcť. A nielen ako hordu úradníkov, z ktorých mnohí sedia na svojich stoličkách bez toho, aby bolo za nimi vidno nejaký reálny výsledok.

Kandidujete ako jednotlivec, alebo máte okolo seba tím spolupracovníkov? Prečo tak postupujete?

Na funkciu prešovskej županky kandidujem spolu s mojím tímom 13 kandidátov na poslancov PSK. Ja kandidujem aj na poslankyňu samosprávneho kraja, takže kandidátov na poslancov je nás spolu 14. V prípade, že by mi z Božej vôle dali ľudia vo voľbách dôveru a stala by som sa novou prešovskou župankou, okamžite verejnosti predstavím môj odborný tím. Myslím, že sa nebudem mať za čo hanbiť.

Na post predsedu PSK okrem Tomkovej kandidujú aj Michal Biganič (nezávislý), Ján Bync (nezávislý), Ľubomír Goliaš (Hnutie Občan Národ Spravodlivosť), Michal Kaliňák (Hlas-SD, Smer-SD, SNS, Aliancia), Filip Kuffa (Život - národná strana), Milan Majerský (KDH, Sme rodina, SaS, Za ľudí), Milan Mazurek (Republika), Jozef Mihalčin (Srdce - Slovenská národná jednota - strana vlastencov) a Patrícia Reváková (Národná koalícia/Nezávislí kandidáti).