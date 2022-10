Kuffa: Východniari sú nespokojní s vedením Prešovského kraja, toto sú moje priority

Medzi jeho priority patria kvalitné cesty, nové pracovné príležitosti, podpora cestovného ruchu, ako aj rodín. Rozhovor s Kuffom je súčasťou série rozhovorov s kandidátmi na predsedu PSK.

Prečo ste sa rozhodli kandidovať na post predsedu PSK? Kandidujete ako nezávislý kandidát či s podporou politických strán?

Život - národná strana, v ktorej pôsobím ako podpredseda, ma nominovala za kandidáta na post predsedu PSK. Oficiálnu podporu iných politických strán máme na úrovni komunálnych volieb miest a obcí. Napríklad v meste Humenné sme v koalícii Smer-SD, naša strana Život - národná strana a SNS. Kandidovať som sa rozhodol hlavne preto, že je vidieť v regiónoch, že východniari sú nespokojní s vedením PSK. Je potrebné do kraja priniesť nový život.

V akom stave sa podľa vás nachádza kraj, aké najväčšie pozitíva i negatíva v ňom aktuálne vnímate?

Ak by sme zobrali na zreteľ posledný rok, tak všetci vnímame ako pozitívum, že v kraji sa robí infraštruktúra, pretože je vidieť stovky kilometrov opravených ciest, mnoho opravených mostov, priepustov.... Avšak v globále, je stále potrebné opraviť ďalšie stovky kilometrov ciest druhej a tretej triedy, naozaj naštartovať a dobudovať tú „bájnu diaľnicu“ na východ; prepojiť Maďarsko - Košice - Prešov - Svidník - Poľsko rýchlostnou cestou R4. Bez kvalitnej infraštruktúry sa ťažko motivujú investori, aby vytvárali pracovne príležitosti aj na východe, ťažko sa buduje turistický ruch. Pritom práve náš kraj má mnoho kultúrnych a prírodných zaujímavosti, ktoré vedia rozhýbať turizmus aj cestovný ruch.

Akým problémom kraj čelí, aké výzvy ho čakajú a ako na ne chcete reflektovať?

Momentálne ako my všetci, všetky kraje budú čeliť energetickej kríze. Rozpočty ktoré platili ešte pred rokom, budú nepoužiteľné kvôli nárastu cien. S tým sa bude musieť náš kraj vysporiadať. Tu bude práve úloha župana, aby komunikoval až na úrovni štátu, to znamená s vládou SR, ale aj s Národnou radou SR. V tomto smere je nesporne mojou výhodou, že naša strana Život - národná strana vie komunikovať naprieč politickým spektrom so všetkými relevantnými stranami.

Aké sú priority vášho programu, čo chcete v kraji zmeniť, akým oblastiam sa prioritne štyri roky venovať, prípadne na čo nadviazať?

Mať kvalitné cesty, angažovať sa v budovaní rýchlostnej cesty R4, vytvárať a podporovať nové pracovné príležitosti, a podporovať cestovný ruch skrze rýchly prístup po kvalitných cestách. Ak bude v našom kraji práca, východniari nebudú nútení cestovať stovky kilometrov za živobytím. V konečnom dôsledku je to aj podpora rodín.

Kandidujete ako jednotlivec alebo máte okolo seba tím spolupracovníkov? Prečo tak postupujete?

Mám okolo seba tím ľudí, ktorí kandidujú do zastupiteľstva PSK. Máme 14 kandidátov za okres Poprad, Kežmarok, Sabinov, Bardejov, Prešov, Vranov nad Topľou, Humenné, Snina a Svidník na poslancov za stranu Život - národná strana.

Na post predsedu PSK okrem Kuffu kandidujú aj Michal Biganič (nezávislý), Ján Bync (nezávislý), Ľubomír Goliaš (Hnutie Občan Národ Spravodlivosť), Michal Kaliňák (Hlas-SD, Smer-SD, SNS, Aliancia), Milan Majerský (KDH, Sme rodina, SaS, Za ľudí), Milan Mazurek (Republika), Jozef Mihalčin (Srdce - Slovenská národná jednota - strana vlastencov), Patrícia Reváková (Národná koalícia/Nezávislí kandidáti) a Ingrid Tomková (Kotlebovci – ĽSNS).