Heger: Summit EÚ upozornil na potrebu strategickej diskusie o vzťahoch s Čínou

Summit podľa Hegera potvrdil snahu krajín EÚ, aby aj k Číne postupovali jednotne, tak ako postupujú napríklad k Rusku po agresii na Ukrajinu. Trojhodinová interná diskusia o budúcich vzťahoch s Čínou, pri ktorej lídri EÚ nesmeli mať pri sebe mobilné telefóny, odzrkadľuje okrem iného aj vôľu EÚ budovať väčšiu nezávislosť od Číny.

„Je tu veľký dôraz na jednotné konanie, jednotný hlas EÚ ako globálneho partnera, pretože musíme byť aktívnejší a je dôležité, aby sme nemali líderskú úlohu len z hľadiska ochrany klímy a životného prostredia, ale aj v ďalších oblastiach,“ vysvetlil Heger. Únia si podľa neho aj v súvislosti s energetickou závislosťou od Ruska uvedomuje, že si nemôže dovoliť byť technologicky závislá od Číny.

„Preto je dôležitá diverzifikácia. Hovoríme o energetickej autonómii, ale aj o technologickej autonómii,“ dodal s tým, že ide o „beh na dlhú trať“.

Tajné služby tiež podľa Hegera upozorňujú, že rizikom pre EÚ sú čínske investície v rôznych európskych strategických sektoroch. Ako pokračoval slovenský premiér, Európska únia si to uvedomuje, zároveň však rešpektuje princípy slobodného trhu. Stratégia vzťahov s Čínou by to však mala zohľadniť, aj preto lídri EÚ naznačili, že sú potrebné viaceré takéto strategické diskusie, aby sa následne zrodili aj konkrétne plány a dlhodobé opatrenia.

Na otázku TASR či deklarovaná jednota Únie vo vzťahu k Číne sa týka aj ochrany Taiwanu pri prípadnom vyhrotení konfliktu s Pekingom, Heger zdôraznil, že Taiwan má pre EÚ kľúčový význam. Spresnil, že z Taiwanu pochádza 80 percent čipov pre európsky priemysel. Dodal, že Únia sa musí zastávať Taiwanu, ak chce chrániť svoj priemysel postavený na čipoch a prvkoch umelej inteligencie. V prípade Slovenska je to najmä automobilový priemysel.

„Pre nás je ochrana Taiwanu bytostnou nielen z hľadiska geopolitiky, ale aj z hľadiska fungovania celej ekonomiky vyspelého sveta,“ skonštatoval šéf slovenskej vlády.