Automobilky chcú na elektromobilitu minúť do konca 2030 vyše bilióna dolárov

Poukázala na to najnovšia analýza agentúry Reuters, ktorá vychádza z dostupných údajov a prognóz automobiliek.

Podľa analýzy Reuters plánujú automobilky vo svete vynaložiť na elektromobilitu do konca roka 2030 takmer 1,2 bilióna USD (1,22 bilióna eur). To je viac než dvojnásobný objem v porovnaní s predchádzajúcimi výpočtami agentúry, ktoré zverejnila pred rokom.

Na základe zverejnených plánov chcú svetové automobilky vyrobiť do konca tohto desaťročia 54 miliónov batériových elektrických áut. To je viac než polovica z celkovej produkcie automobilov.

Najväčšie plány má Tesla, ktorej šéf Elon Musk predstavil odvážny plán vyrobiť do konca roka 2030 približne 20 miliónov elektrických áut. Aj keď presný objem plánovaných investícií nezverejnil, vzhľadom na tieto plány by mala automobilka podľa analýzy Reuters investovať do oblasti elektromobility stovky miliárd dolárov. Tento rok totiž Tesla plánuje predať zhruba 1,5 milióna elektromobilov a plány do konca desaťročia tak znamenajú viac než 13-násobné zvýšenie produkcie.

Ambiciózne plány má aj nemecký Volkswagen. Aj keď za plánmi Tesly výrazne zaostáva, do svojho elektromobilového portfólia chce do konca roka 2030 investovať výrazne nad 100 miliárd USD.

Japonská Toyota investuje do elektromobility približne 70 miliárd USD. V roku 2030 by chcela dosiahnuť predaj minimálne 3,5 milióna batériových elektrických áut.

Výdavky amerického Fordu predstavujú v tomto sektore momentálne okolo 50 miliárd USD, firma však plánuje svoje investície do elektromobility zvyšovať. Nemecký Mercedes-Benz vyčlenil na túto oblasť minimálne 47 miliárd USD a jeho konkurenti - BMW, Stellantis a General Motors - plánujú na výrobu elektrických áut minúť každý minimálne 35 miliárd USD.