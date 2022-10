Slovensko podporilo plány ďalšej pomoci EÚ pre Ukrajinu, potvrdil premiér

Slovensko na rokovaniach šéfov vlád a štátov v Bruseli podporilo plány ďalšej pomoci EÚ pre Ukrajinu, ktorá je vystavená ruskej agresii a jej následkom. Podľa spravodajcu TASR to v piatok po skončení dvojdňového summitu EÚ v Bruseli uviedol premiér SR Eduard Heger (OĽANO).

„Hovorili sme jasne o ďalšej podpore – humanitárnej, finančnej a vojenskej,“ spresnil premiér.

Podľa jeho slov diskusie lídrov boli zamerané na nutnosť pomáhať a zaistiť Ukrajine potrebnú finančnú stabilitu. „Jednak do konca tohto roka schváliť tri miliardy eur, a zároveň v najbližších týždňoch pripraviť plán pomoci na budúci rok, aby to celé zapadlo do mozaiky pomoci, kde prispejú aj Spojené štáty, Británia, Medzinárodný menový fond a Svetová banka,“ vysvetlil Heger.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová po summite uviedla, že EÚ plánuje dávať Ukrajine na budúci rok 1,5 miliardy eur mesačne.

„Na tomto sme sa zhodli a to je smer, ktorým sa budeme v najbližších týždňoch uberať,“ dodal premiér.