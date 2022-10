Von der Leyenová: EÚ zvažuje vymenovanie osobitného predstaviteľa pre sankcie

Oznámila to v piatok po summite EÚ predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, informuje TASR podľa správy magazínu Politico.

Tento predstaviteľ by fungoval ako vyslanec, ktorého by Únia v súvislosti so sankciami vysielala do tretích krajín, spresnila von der Leyenová. Neuviedla však, kto by túto funkciu mohol zastávať.

Von der Leyenová zároveň varovala, že Európska únia bude presadzovať politiku nulovej tolerancie voči osobám obchádzajúcim sankcie. Upozornila, že tieto osoby sa samy môžu stať terčom sankcií, a to už podľa súčasných opatrení.