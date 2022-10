Služby budú pre zdravotne postihnutých prístupnejšie, prezidentka odobrila zákon

Počíta s tým vládny návrh zákona o prístupnosti výrobkov a služieb pre osoby so zdravotným postihnutím, ktorý v piatok podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Novela zákona, ktorou sa transponuje európska smernica, by mala prispieť k riadnemu fungovaniu vnútorného trhu so zameraním sa na prístupnosť určitých výrobkov a služieb. Účelom je zvýšiť dostupnosť prístupných výrobkov a služieb na vnútornom trhu a zlepšiť prístupnosť informácií. Vládnym návrhom zákona sa podporuje úplná a rovnaká účasť prostredníctvom zlepšenia prístupu k bežným výrobkom a službám, ktoré vďaka svojmu pôvodnému dizajnu alebo následnej adaptácii riešia osobitné potreby osôb so zdravotným postihnutím.

Právna norma definuje rozsah požiadaviek na prístupnosť služieb a ustanovujú sa povinnosti pre poskytovateľov služieb. Ďalej sa upravuje zhoda s požiadavkami na prístupnosť, ako aj predpoklad zhody v súvislosti s harmonizovanými normami a technickými špecifikáciami služieb. Návrh zákona upravuje aj dohľad nad plnením si povinností poskytovateľa služby, kontrolu súladu služieb a stanovuje pokuty za správne delikty.

Európska smernica sa vzťahuje nielen na služby, ale aj na výrobky. Samotné technické požiadavky na prístupnosť výrobkov pre osoby so zdravotným postihnutím sa navrhli upraviť aproximačným nariadením vlády, teda spôsobom, ktorý je pri posudzovaní zhody výrobkov zaužívaný.

Orgánom dohľadu nad plnením požiadaviek na prístupnosť služieb pre osoby so zdravotným postihnutím a plnením povinností poskytovateľa služieb v súvislosti s uplatňovaním požiadaviek na prístupnosť služieb má byť Slovenská obchodná inšpekcia.