Slovenská legenda Miro Žbirka sa narodil pred 70 rokmi

Už rok a dvadsať dní odpočíva v spoločnosti mnohých legiend v hudobnom nebi.

Rodičom Šimonovi Žbirkovi a Angličanke Ruth Galeovej, ktorí sa v roku 1943 zoznámili v Londýne, sa narodili traja synovia Jason, Tony a najmladší Miro, ktorý prišiel na svet 21. októbra 1952 v Bratislave. Prvú gitaru zdedil po bratoch, prvé akordy ho naučil brat Tony. Chlapci na Gunduličovej ulici vedeli, že Mirova mama je Angličanka, a tak dostal prezývku Meky, ktorá s ním išla celý život.

Miro Žbirka, alebo aj slovenský Paul McCartney, začínal svoju úspešnú dráhu ako veľmi mladý. Byť známym už v šestnástich rokoch bolo v tej dobe malým zázrakom a Meky tým zázrakom poctený bol.

Spolu s prvou zostavou Modusu, ešte pod názvom Modus Club, pravidelne koncertovali v legendárnom bratislavskom V-klube, ktorý bol centrom hudobného diania. Kto hral vo Véčku, ten bol v tejto spoločnosti uznávaným.

Po účinkovaní s orchestrami Vlada Hronca a Gustava Offermanna obnovil v roku 1976 s Jankom Lehotským skupinu Modus a prišla prvá, úspešná štvorročná etapa. V júni 1977 vyhrali Bratislavskú lýru so skladbou Úsmev. V roku 1980 zo skupiny aj s Lacom Lučeničom odišiel. Ešte pred tým však nahral s Modusom v tom istom roku aj prvú vlastnú platňu s názvom Doktor sen. Z nej je duet s Marikou Gombitovou V slepých uličkách.

S Lacom Lučeničom a Dušanom Hájekom založili skupinu Limit. Druhú LP platňu Sezónne lásky (1982) nahral už s touto skupinou.

Miro Žbirka bol za éry Československa prvým slovenským zlatým slávikom za rok 1982, keď preskočil Karla Gotta. Rok nato si poradie vymenili.

V roku 1982 vyhral festival Kärtnten International v rakúskom Villachu s anglickou verziou piesne V slepých uličkách. O rok neskôr zvíťazil na Bratislavskej lýre so skladbou Nechodí. V tom čase vyšiel tretí album s názvom Roky a dni, po ňom vydal ďalšie albumy Nemoderný chalan (1984), Chlapec z ulice (1986), Zlomky poznania (1988) a K.O. (1990).

Z prvého manželstva má Miro Žbirka dcéru Denisu. V roku 1988 sa oženil druhýkrát, s manželkou Katkou majú dcéru Lindu a syna Davida. Manželka mu robila aj manažérku.

V 90. rokoch bol naďalej úspešný, čo potvrdzujú albumy Samozrejmý svet z roku 1994 a Mekky z roku 1997. V októbri 2001 vydal úspešný Modrý album. Za roky 2002, 2004 a 2005 bol slovenským zlatým slávikom. V septembri 2007 vyšla jeho dvojkompilácia najväčších hitov s názvom 22x2.

Koncom októbra 2009 vydal nový štúdiový album s názvom Empatia. V apríli 2011 vyšiel na DVD filmový dokument Empatia v obrazoch alebo Londýn očami Mira Žbirku. Symphonic Album, ktorý vydal 17. októbra 2011, ponúkol tucet Žbirkových piesní nanovo nahraných v aranžmánoch so symfonickým orchestrom.

V auguste 2012 prišiel prvýkrát do slávneho londýnskeho štúdia Abbey Road, v ktorom nahral dve piesne Love Shines a In The Sun. K životnému jubileu – šesťdesiatinám - vyšiel 15. októbra 2012 Miro Žbirka – Complete Box. Ponúkol celkom 15 diskov, na ktorých sú štúdiové albumy, bonusové skladby a singel Made In Abbey Road. Mesiac nato vyšla životopisná kniha Čo bolí, to prebolí.

V októbri 2015 predstavil Miro Žbirka v Prahe aj v Bratislave nový dvojalbum Miro, ktorý nahrával rovnako v štúdiu Abbey Road. V septembri 2016 koncertoval na turné Road To Abbey Road. Špeciálnym hosťom na koncertoch v Prahe a v Bratislave bola Marika Gombitová.

V apríli 2017 vydal singel a klip Voľný deň a v júni toho istého roku dostal ako prvý slovenský spevák Artist's Mission Award/Hercova misia na Filmovom festivale Park Film Fest v Trenčianskych Tepliciach za účinkovanie vo filme Neberte nám princeznú, v ktorom stvárnil jednu z hlavných úloh. Tabuľku so svojím menom pripevnil na Most slávy. Jeho podobizeň zaradila Česká mincovňa do série Slavíci ve zlatě.

V decembri 2017 absolvoval Vianočné Symphonic Tour 2017, na ktorom ho sprevádzala Zlínska filharmónie s dirigentom Adriánom Kokošom. Ukončil ho špeciálnym koncertom v Prahe na prestížnom Medzinárodnom hudobnom festivale České doteky hudby.

V máji 2018 vydal nový singel Dievča, ktorý avizoval vydanie nového albumu. Ten vyšiel pod názvom Double Album 5. októbra 2018. Nahrával ho rovnako v štúdiu 3 na Abbey Road a ako spevák roka zaň získal cenu Anděl za rok 2018.

V septembri 2021 vydal v reedícii remastrovaný Modrý album, ktorý vyšiel prvýkrát v roku 2001. V máji 2022 vyšiel album Posledné veci, ktorého pesničky stihol Miro Žbirka nahrať, album dokončil jeho syn David. Dňa 23. septembra vyšiel aj vo vinylovej verzii. K nedožitej sedemdesiatke vyšiel tiež vinylový komplet s názvom Miro Žbirka Opus Collection 1980 – 1990, zložený zo siedmich Mekyho albumov z rokov 1980 až 1990.

Poctou interpretovi sú koncerty Tribute to Miro Žbirka 70. V bratislavskej NTC Aréne sa konal v pondelok 17. októbra a v pražskej O2 aréne sa uskutoční dnes (21. októbra), v deň narodenia vynikajúceho umelca.