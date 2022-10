Gladiator Miko Hladký oslavuje okrúhle narodeniny

V roku 1992 sa skupina Gladiator s videoklipom k piesni Profitable Losses dostala do vysielania hudobnej stanice MTV. Spoluzakladateľ, spevák, skladateľ, gitarista a líder skupiny Miko Hladký oslávi dnes (21. októbra) 50. narodeniny.

Miko Hladký, rodným krstným menom Miloš, sa narodil 21. októbra 1972 v Nitre. Spolu s bratmi vyrastal a dospieval v neďalekej obci Alekšince. Maturoval na Gymnáziu Párovská v Nitre a k jeho obľúbeným predmetom patril dejepis. Okrem histórie patrila k jeho láskam hudba, ktorá napokon zvíťazila nad tým, stať sa učiteľom.

V roku 1991 spolu s bratmi Marošom, Dušanom a kamarátom Georgeom Babulicom založili skupinu Gladiator. Prvý koncert odohrali na futbalovom štadióne v Alekšinciach. Chceli sa dostať do zahraničia, preto zvolili interpretáciu piesní v angličtine. To sa im aj podarilo, koncertovali v Nemecku, Francúzsku, Írsku a Portugalsku.

Debutový, anglicky spievaný album Designation, vydala skupina v januári 1992. Videoklip s piesňou Profitable Losses odvysielala hudobná stanica MTV, bol to prvý klip kapely zo Slovenska. O rok neskôr skupine vychádza druhý anglický štúdiový album Made Of Pain. Videoklip so skladbou My World vysielala MTV a tiež nemecká Viva.

V priebehu ďalších štyroch rokov vydávajú ešte tri štúdiové albumy v angličtine Third Eye, Dogstime a Legal Drug. Na piatom Legal Drug, vydanom v roku 1997, bola záverečnou piesňou aj prvá so slovenským textom Slovenská. Tá sa stala skladbou roka 1997. Od tej doby interpretujú skladby v slovenčine.

V roku 1998 vydali album Viem kde boh spí, na ktorom boli hity Divoký dážď a Raz tam v uličkách. V roku 2000 vychádza album Babylon hotel s hitmi Kúpim si pekný deň, Láska, Pesnička o Medulienke a Dnes je skvelý deň. Po albume Črepy (2002) vychádza ešte v tom istom roku kompilácia Single 1994 - 2002.

Svoje stabilné miesto na slovenskej hudobnej scéne potvrdila kapela aj štúdiovými nahrávkami Cesta do neba (2004), Mesto (2006) a Ako predtým (2007). V novembri 2008 vydali DVD a CD Live a v závere októbra 2009 album s názvom Hlavu maj hore.

V ankete Slávik obsadili za rok 2008 piate miesto, za rok 2009 boli tretí, za rok 2010 skončili na štvrtom, za rok 2011 na šiestom a za rok 2012 na deviatom mieste.

K 20. výročiu kapely vydali v septembri 2011 kompilačný dvojalbum Gladiator 20 rokov/1991-2011 a aj knihu s rovnakým názvom a podtitulom „...ako to naozaj bolo“.

V júni 2014 vydali singel Na kom ti záleží. Ten bol zároveň avízom na nový album 13, ktorý vydali v októbri 2014. V apríli 2016 podporili Benefičné podujatie Hudba bez bariér 2016, ktoré organizuje občianske združenie Parasport24. V júni toho istého roku bodovali v slovenskom éteri so skladbou Zhora dole, ku ktorej nakrútili aj videoklip.

S novým singlom Milióny ciest prišli v máji 2017. V októbri 2017 odohrali Gladiator Akustik Tour 2017 - 2018. Vo februári 2018 vydali koncertný záznam Akustik Live a v decembri 2018 novú štúdiovku Deň čo mal dávno prísť.

Špeciálnu výberovku Gladiator 1991 – 2021 vydali v novembri 2020. Tá na troch diskoch ponúka tri desiatky skladieb z ich muzikantskej dráhy. V apríli 2022 vydali nový singel Štíty hôr a zároveň začali koncerty Gladiator Club Tour 2022.