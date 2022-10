​Video: Žena upozorňuje na desivé nastavenie v mobile. Toto si hneď zmeňte!

Sociálne siete slúžia primárne na zdieľanie osobných zážitkov s priateľmi, sledovanie správ a obľúbených stránok a komunikáciu so známymi. Ich používatelia však neraz aj nechtiac zverejňujú viac ako by chceli. Ako vo videu ukazuje Katie Bradenová, môžu za to aj nastavenia mobilu.

Bradenová vo videu zverejnenom na TikToku varuje majiteľov mobilných zariadení iPhone pred nastavením zverejňovania polohy, ktoré sa dá jednoducho vypnúť. Mnohí totiž netušia, že smartfón dokáže ostatným užívateľom sociálnych sietí prezradiť presnú polohu majiteľa.

„Vedeli ste o tom, že ostatní vedia zistiť vašu presnú polohu,“ pýta sa Bradenová vo videu. „Ak sa vám to nepozdáva – a v tomto vás plne chápem – takto tomu zabránite.“

Bradenová následne ukazuje spôsob, ako vypnúť detailnú lokalizáciu na sociálnych sieťach. V iPhone si spustite panel s nastaveniami, vyhľadajte aplikáciu Instagram a v nej nastavenia súkromia. Keď nájdete položku s údajom o „presnej polohe“, odškrtnite kolónku vedľa nej.

Bradenová vo videu tvrdí, že presnú polohu dokáže zdieľať len Instagram, čo však nie je pravda. Podobnú položku nájdete aj v nastaveniach ďalších obľúbených aplikácií, vrátane Facebooku, Snapchatu, Messengera, TikToku alebo WhatsApp.

Šéf Instagramu Adam Mosseri reagoval na zverejnené video príspevkom na Twitteri, v ktorom vysvetlil, že nastavenie zdieľania presnej polohy nie je novým prvkom na sociálnej sieti, ale ide o komponent mobilného telefónu.

„Pre presnosť dodávam, že nastavenie polohy je nastavením mobilu, nie prvkom Instagramu, a funguje cez lokalizačné štítky. My vašu polohu s nikým nezdieľame,“ uviedol Mosseri.

Wanted to share this for clarity. Location Services is a device setting on your phone, not a new feature from Instagram, and it powers things like location tags. We don’t share your location with other people. https://t.co/6R6XMOCppj