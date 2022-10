Navaľnyj čelí novým obvineniam, mohol by dostať 30 rokov

„Dostal som oficiálne oznámenie o tom, že voči mne bolo začaté ďalšie trestné konanie,“ uviedol Navaľnyj. Vysvetlil, že čelí žalobám za propagáciu extrémizmu, navádzanie na terorizmus, financovanie extrémistických aktivít a rehabilitáciu nacistického režimu. Ruský súd Navaľného vlani v marci odsúdil na deväť rokov väzenia za podvody.

„Som génius podsvetia... Vy ste si všetci mysleli, že sedím vo väzení, ale ja som za ten čas aktívne páchal trestnú činnosť,“ uviedol Navaľnyj ironicky v príspevku na sociálnej sieti Twitter.

1/8 I am a genius of the underworld. Professor Moriarty is no match for me. You all thought I had been isolated in prison for two years, but it turns out I was actively committing crimes. Luckily, the Investigative Committee was vigilant and didn't miss a thing.