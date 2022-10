Slovenskí europoslanci odsúdili homofóbne vraždy, rezolúciu všetci nepodporili

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok prijatom nezáväznom uznesení reagovali na minulotýždňové udalosti v Bratislave, kde krajne pravicový ozbrojený radikál zavraždil dvoch mladých mužov, a vyzvali slovenskú vládu, aby dosiahla zmysluplný pokrok pri ochrane LGBTIQ+ osôb. Uznesenie však nepodporili všetci slovenskí europoslanci, informuje spravodajca TASR.

Nezáväzné uznesenie podporilo 447 poslancov, 78 bolo proti a 45 sa zdržalo hlasovania.

Michal Šimečka (PS), ktorý túto tému presadil do programu zasadnutia EP, zdôraznil, že k tejto debate nemuselo dôjsť a mladí zabití muži sa mali vrátiť domov k svojim blízkym a mali ďalej žiť naplno, slobodne a bez strachu. Podľa neho ide o prvý útok voči LGBTIQ+ ľuďom na území EÚ. Ocenil, že desaťtisíce ľudí na Slovensku vyšli do ulíc vyjadriť podporu rovnosti a že uznesenie podporili poslanci zo všetkých krajín EÚ a politických frakcií.

Vladimír Bilčík (Spolu) ocenil širokú podporu tejto rezolúcii, čo ukazuje, že otázka bezpečnosti každého človeka v EÚ nie je „kultúrnou vojnou“, ale základným ľudským právom. Receptom na nenávisť je aj správny slovník politikov. „Naše slová majú veľkú moc. Ľudia vo verejnom priestore, dávajme si pozor na to ako s LGBTIQ+ ľuďmi hovoríme, aké odkazy im posielame. Každý z nás nielen že môže, ale musí byť hrádzou proti posmeškom, zraňujúcim narážkam a nenávisti,“ zdôraznil.

Michal Wiezik (PS) konštatoval, že v Bratislave zabíjala nenávisť a tej sa treba postaviť. „Celá Európa čaká na reakciu našich politikov. V europarlamente vždy stojíme na strane ľudských práv, preto vyzývame na skoncovanie s jazykom nenávisti voči LGBTI ľuďom a na dôsledné postihovanie tých, ktorí takúto nenávisť šíria,“ povedal.

Podľa Ivana Štefanca (KDH) vraždy na Zámockej ulici nezostali v EP nepovšimnuté. Dodal, že tu ide o záležitosť vzájomnej tolerancie, úlohu škôl vo vzdelávaní, nezastupiteľnú úlohu rodiny vo výchove, nešírení nenávisti na internete a rešpektovaní demokraticky zvolených predstaviteľov. „Matúš a Juraj sa stali obeťami mladého extrémistu. Je šokujúce, že vrah na sociálnych sieťach beztrestne propagoval rasizmus a nenávisť a vyhrážal sa celej spoločnosti, osobitne jej zvoleným predstaviteľom,“ uviedol s odkazom na to, že vrah v deň činu bol aj pred bydliskom premiéra a vo svojom manifeste šíril nenávisť voči ľuďom inej rasy, iného náboženstva a inej sexuálnej orientácie a svoj obdiv k masovým vrahom.

Eugen Jurzyca (SaS) uviedol, že odsudzuje prejavy nenávisti a netolerancie voči ľuďom, ktorí sú súčasťou LGBTIQ komunity a chce im vyslať signál, že v tomto môžu rátať s jeho plnou podporou.

Peter Pollák (OĽaNO) si myslí, že mladý vrah je príkladom toho, ako mnohí dokázali tolerovať a podceňovať nenávisť voči židom, LGBTIQ+ ľuďom či Rómom. „Ak by velebil bin Ládina, dávno by bol v base. No keďže jeho idolom bol len Hitler či Breivik, všetci to prehliadali. Skončilo to teroristickým činom... Ako je možné, že keď sa niekto vyhráža menšinám smrťou, tak hovoríme, že je to sloboda slova? Nenávisť voči inakosti, Rómom, židom, či LGBTIQ+ nie je sloboda slova,“ zdôraznil.