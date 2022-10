Heger: Väčšina krajín EÚ chce zabrániť výkyvom cien na trhu s energiami

Heger krátko pred 19.00 h zdôraznil, že lídri krajín EÚ sa aktuálne snažia dohodnúť, ako zaistiť stabilitu na trhu s energiami a zabrániť výkyvom cien. Dodal, že ide o návrhy, ktoré predložila Európska komisia. Tie majú zabrániť špekuláciám a rozkolísaniu trhu s energiami, čo vedie k vyšším cenám. „Ak toto riziko odstránime, tak vieme oveľa lepšie tlačiť na nižšie ceny plynu,“ vysvetlil.

Tejto situácii podľa neho prospieva fakt, že EÚ má zásobníky plynu naplnené, dôležité však bude udržať aj ambície v úsporách energií.

„Dodávky za čo najnižšiu cenu by sa mali dosiahnuť práve tým mechanizmom. Ten by sa mal v priebehu najbližších dní vyšpecifikovať a potom zaviesť do praxe,“ opísal situáciu.

V prípade Slovenska pripomenul, že vláda na budúci týždeň predstaví niekoľko návrhov pomoci domácim firmám. Rozdiel medzi trhovou cenou a tou, ktorú zaplatia firmy, bude kompenzovať štát.

„To pôjde na úkor verejných zdrojov, takže ide o to dosiahnuť čo najväčšiu úsporu verejných zdrojov. Aj preto Slovensko apeluje na prijatie jednotného riešenia na úrovni EÚ, aby sa zabránilo výkyvom cien, aby ceny klesali a aby to štátny rozpočet stálo čo najmenej,“ upozornil.

Priznal, že na úvod debát nebolo cítiť jednotný tón; napríklad Nemecko je oveľa zdržanlivejšie ako skupina 15 členských krajín, kde patrí aj Slovensko. „Tá skupina apeluje na to, aby k spoločnému riešeniu došlo a aby sme ho mohli čo najrýchlejšie zaviesť,“ spresnil. Dodal, že nie je čas otáľať, pričom väčšina krajín tlačí na dosiahnutie politickej dohody o riešení, ktoré potom odborne doladí Európska komisia.

Diskusie lídrov sa týkajú aj cien plynu, z ktorého sa vyrába elektrina, Heger však upozornil, že primárne treba dosiahnuť dohodu o znížení cien plynu ako takého.

„Jedno je plyn pre elektrinu, druhé je reálna spotreba plynu – na kúrenie, pre priemysel. Polovica spotreby plynu na Slovensku ide práve do priemyslu. Preto sa momentálne sústreďujeme na cenu plynu ako takého,“ uviedol v závere rozhovoru.