Orbán v Bruseli: Rokuje sa o návrhoch, ktoré sú v rozpore so záujmami Maďarska

Na summite Európskej únie, ktorý sa začína vo štvrtok, sa diskutuje o návrhoch, ktoré sú v príkrom rozpore s národnými záujmami Maďarska, no zdá sa, že existuje šanca obhájiť ich. Uviedol to predseda maďarskej vlády Viktor Orbán vo videozázname zverejnenom na Facebooku pred začatím rokovaní, informuje spravodajca TASR.

„Nie je v záujme Maďarska zaviesť spoločné povinné obstarávanie energií ani uplatňovať spoločný európsky cenový strop pre zemný plyn,“ povedal maďarský premiér, podľa ktorého by v takom prípade stratili platnosť existujúce zmluvy na dovoz plynu a Maďarsko by zostalo bez dodávok energií.

„Protirečí to maďarským národným záujmom, avšak existujú aj ďalšie krajiny, ktoré uvažujú podobne ako my, preto vidím šancu na to, aby sme dnes večer uplatnili maďarské národné záujmy,“ dodal Orbán.