Z Chersonskej oblasti evakuovali 15.000 ľudí, tvrdia proruské úrady

Marinová nemá obavy z toho, že by Maďarsko neratifikovalo vstup Fínska do NATO

Fínska premiérka Sanna Marinová nemá obavy z toho, že by Maďarsko či Turecko blokovalo vstup Fínska do Severoatlantickej aliancie. Predsedníčka fínskej vlády to podľa servera Hvg.hu vyhlásila vo štvrtok v Bruseli.