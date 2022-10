Heger: Sankcie EÚ voči Rusku fungujú, komunikácia vo V4 zamrzla

Nové sankcie voči Rusku nie sú témou prebiehajúceho dvojdňového summitu EÚ v Bruseli, ale o ich účinnosti netreba pochybovať, povedal vo štvrtok premiér SR Eduard Heger (OĽANO). Priznal aj to, že komunikácia v rámci Vyšehradskej štvorky (V4) stagnuje, informuje z Bruselu spravodajca TASR.

„Vidíme, že sankcie výrazne pomáhajú. Treba si uvedomiť, že majú stále vyššiu a vyššiu účinnosť v čase. A vidíme, že Rusko sa dostáva pod výrazný tlak, aj preto stupňuje svoje hybridné útoky na Európu,“ upozornil premiér. Spresnil, že tieto hybridné útoky sa prejavujú v dôsledkoch na energetiku či zásobovanie potravinami.

Podľa jeho slov v sankciách treba vydržať, byť v nich precízni a hľadať ďalšie možnosti, ako ich stupňovať, pričom treba dbať aj na bezpečnosť Európy a jej záujmov.

Na otázku, ako prebieha politická koordinácia v rámci krajín Vyšehradskej štvorky, keďže sa v poslednom období upustilo od schôdzok premiérov V4 pred summitmi EÚ v Bruseli, Heger odpovedal, že pod taktovkou prebiehajúceho slovenského predsedníctva V4 bude spoločné stretnutie predstaviteľov všetkých štyroch krajín v novembri.

„Maďarsko ako jediné v rámci V4 má iný postoj voči vojne na Ukrajine a áno, tá komunikácia sa spomalila, dá sa povedať, že zamrzla,“ opísal situáciu. Zároveň však dodal, že je potrebné budovať dobrú susedskú politiku a riešiť aj cez tento formát iné problémy spoločného záujmu.

Témou summitu EÚ je aj potreba chrániť kritickú infraštruktúru v Únii. Na otázku TASR do akej miery sa to týka Slovenska, premiér pripomenul, že v SR sú to hlavne plynovody a ropovody. „Nedávno sme otvorili interkonektor medzi Poľskom a Slovenskom, čiže plynová infraštruktúra, ale aj ropná je kritická a musíme ju chrániť. Tak na našom území, ako aj na Ukrajine, cez ktorú ešte stále k nám prichádza ropa a plyn,“ odkázal Heger.