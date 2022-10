Rektori: Požiadavky boli splnené čiastočne, nevylučujeme všetky možné formy protestu

Požiadavky Slovenskej rektorskej konferencie (SRK), ktorými sa má zvrátiť negatívny vývoj financovania vysokých škôl, boli doteraz naplnené len čiastočne. Po štvrtkovom rokovaní SRK, na ktorom sa zúčastnil aj minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján Horecký, to uviedol prezident SRK Rudolf Kropil.

Požiadavka na zvýšenie rozpočtu pre vysoké školy tak, aby to bolo na úrovni roka 2020, bola podľa Kropila splnená čiastočne. „Znamená to, že bol škrtnutý schodok 27 miliónov eur, ale je tam požiadavka na ďalších viac ako 40 miliónov tak, aby to bolo na úrovni roku 2020,“ uviedol. Poukázal tiež na to, že na energie by mali dostať školy takmer 17 miliónov eur. Verí, že zdroje prídu vysokým školám čím skôr. „Keby to nestačilo, budeme ešte žiadať dofinancovanie,“ povedal prezident SR.

SRK taktiež žiada vládu SR o dofinancovanie výpadku vo financovaní národných a európskych projektov, ktorým v opačnom prípade hrozí zastavenie ich realizácie. „Situácia s európskymi projektmi je veľmi zložitá. Boli prísľuby, ale vysoké školy, ktoré na nich participujú, nechcú prísľuby, ale reálne skutky,“ uviedol Kropil.

Minister školstva verí, že sa podarilo zvrátiť negatívny finančný vývoj vysokého školstva. Ďalšie škrty v rozpočte by podľa neho nemali nastať. Poukázal aj na 17 miliónov eur na zvýšené ceny energií, ktoré majú dostať vysoké školy už čoskoro.

Rada vysokých škôl plne stojí za požiadavkami SRK, uviedol to jej predseda Martin Putala. Cení si prístup ministra školstva vnímať problémy vysokých škôl a hľadať riešenia. „Miera naplnenia požiadaviek je neuspokojivá. Predovšetkým v otázke financovania vysokých škôl požiadavka rektorov bola vrátiť sa na minimálnu úroveň. Stále sa nemôžeme rozprávať o zvyšovaní kvality a pritom pred vysokými školami stoja závažné úlohy vyplývajúce z nového systému akreditácie,“ ozrejmil Putala.

Minister školstva sa ku problémom vysokých škôl podľa predsedu Odborového zväzu školstva Pavla Ondeka postavil veľmi pragmaticky, navrhol aj riešenia. „Keď splní, čo sľúbil, tak vysoké školy by sa vo finančnej čiastke mali posunúť ďalej. Nemáme doriešený problém, a to je zníženie stavu zamestnancov vysokých škôl, kde v návrhu štátneho rozpočtu na rok 2023 je pokles takmer o 2000 zamestnancov, ale finančné krytie je iba pre zamestnancov, ktorí ostávajú,“ poukázal Ondek. SRK podľa Kropila s prepúšťaním zamestnancov nesúhlasí.

Rektor Univerzity Komenského (UK) v Bratislave Marek Števček tvrdí, že na budúci týždeň plánuje zvolať akademickú obec, kde sa poradia ako budú postupovať ďalej. „Budeme hovoriť o tom, akú formu protestu zvolíme, či pôjdeme do úplne radikálnych riešení, niečoho miernejšieho, ale nič to nemení na tom, že naše požiadavky neboli naplnené,“ priblížil. Radikálne riešenie podľa Števčeka je prerušenie vyučovania po 17. novembri. Podľa jeho slov je to jedno z riešení, ktoré je stále v hre.

Kropil verí, že dialóg bude pokračovať.