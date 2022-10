Video: Ukrajinskí vojaci reagovali na ruské útoky, toto namontovali na dron

Počas vojny na Ukrajine sa ukázalo, že menšie a vysoko mobilné zbrane môžu byť omnoho užitočnejšie ako ťažké tanky. Do ruského aj ukrajinského arzenálu pribudli drony aj takzvané kamikadze bezpilotné lietadlá naložené výbušninami. Ukrajinskí vojaci však zapojili vlastnú kreativitu a pokúsili sa na bežný dron pripojiť menší guľomet. Zábery ich úsilia sa stali virálne na sociálnych sieťach.

Tváre mužov na videu sú rozmazané, no predpokladá sa, že ide o príslušníkov ukrajinskej armády. Video zverejnil na Twitteri Roman Kyryliuk, ktorý je softvérovým inžinierom dobrovoľne pôsobiacim v ukrajinskej armáde. "Ahoj Shahed-136! K dronu sme pripojili miniguľomet. 1000 likeov na toto video a zverejním aj video tohto dronu v akcii," napísal Kyryliuk.

Hello Shahed-136 !

We attached a mini-machine gun to the drone.

1000 likes on this video and I'll post a video of this drone in action! pic.twitter.com/ROK6uyuVqb