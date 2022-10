Viacerí québeckí zákonodarcovia odmietajú zložiť prísahu kráľovi Karolovi III.

Prísahu odmieta zložiť 11 členov strany Solidárny Québec (QS) a traja členovia politického subjektu Québecká strana (PQ). Namiesto toho sa rozhodli prisahať vernosť len québeckému ľudu, ale zatiaľ nie je jasné, či im to bude stačiť na to, aby mohli zasadnúť do Národného zhromaždenia tejto frankofónnej provincie.

Obe strany sú súčasťou hnutia, ktorého cieľom je dosiahnuť suverenitu Québecu. Ten je provinciou Kanady od roku 1867.

Hovorca QS uviedol, že jej členovia konali „s plnou znalosťou faktov“. Líder PQ Paul St-Pierre Plamondon zasa naznačil, že zloženie prísahy by bolo „konfliktom záujmov“, pretože „jeden človek nemôže slúžiť dvom pánom“, cituje jeho slová AFP.

St-Pierre Plamondon dodal, že monarchia navyše stojí „67 miliónov kanadských dolárov ročne“ a takáto prísaha je podľa neho „pripomienkou koloniálnej nadvlády“.

Québec v rokoch 1980 a 1995 usporiadal referendá o odtrhnutí sa od zvyšku Kanady, obe však boli neúspešné.