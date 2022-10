Toto je skutočný dôvod, prečo vznikol YouTube

Ak ste niekedy potrebovali na internete nájsť nejaký video návod, alebo ste si chceli pozrieť hudobný videoklip, pravdepodobne ste natrafili na YouTube. Je to najväčšia stránka na zdieľanie videí na svete, ktorá obsahuje všetko od hudobných videí cez zábavné klipy so zvieratami až po niekoľkohodinové video eseje o najnovších epizódach populárnych filmov a televíznych relácií.

Z YouTube sa časom stala streamovacia služba s vlastnými reláciami a tvorcami, ktorí pre ňu vytvárajú obsah. Tento fenomén začal dokonca vytláčať bežné televízne kanály a mnohí mladí ľudia trávia veľkú časť svojho voľného času práve sledovaním videí na YouTube.

Každú minútu sa na stránku nahrávajú stovky hodín čerstvého obsahu a je ťažké si predstaviť, aký by bol internet bez YouTube. Pôvodne však táto služba bola vytvorenia s veľmi odlišným účelom a skutočný dôvod jej vzniku ľudí šokoval.

14. február nie je náhoda

Stránka YouTube bola prvýkrát spustená 14. februára 2005 a tento dátum by vám mal napovedať, prečo vlastne vznikla. Mala to byť stránka na video zoznamovanie, kde by ľudia mohli nahrať svoje videá, v ktorých by opísali svojho ideálneho partnera.

Spoluzakladateľ YouTube Steve Chen si myslel, že ľuďom by sa mohla páčiť stránka, kde by mohli zverejňovať svoje zoznamovacie videá, aby ich mohol vidieť celý svet a vďaka tomu si nájsť lásku.

Na konferencii SXSW v roku 2016 Chen povedal, že vždy chceli vytvoriť stránku s video obsahom, no keď sa zamysleli nad jej využitím, randenie bola pre nich prvá voľba.

Ukázalo sa však, že návštevníci YouTube takto neuvažovali, pretože v prvých dňoch stránky nikto nezverejnil svoje video. Chen vysvetlil, že dokonca išli na stránku Craigslist, kde ponúkali ženám 20 dolárov za to, že nahrajú na YouTube svoje zoznamovacie video. Tento plán im však nevyšiel.

Z neúspešnej zoznamky celosvetový fenomén

Až o dva mesiace neskôr bolo na YouTube zverejnené prvé skutočné video. Boli to zábery spoluzakladateľa YouTube Jaweda Karima zo Zoo v San Diegu s nie veľmi nápaditým názvom „Ja v zoo“.

Odvtedy sa z YouTube postupne stal celosvetový fenomén aj napriek prvotnému neúspechu ako video zoznamka. Rok a pol po zverejnení prvého videa stránku YouTube kúpil Google za 1,65 miliardy dolárov, čo sa v dnešnej dobe javí ako výhodná kúpa, keďže je to teraz druhá najnavštevovanejšia stránka na internete po samotnom Google a spoločnosti prináša miliardy dolárov.