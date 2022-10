​Video: Temná budúcnosť Zeme. Takto bude vyzerať planéta v najhoršom klimatickom scenári

Rozľahlý antarktický ľadovec Doomsday, ktorý je približne rovnako veľký ako Veľká Británia, sa podľa najnovších odhadov topí najrýchlejšie za posledných 5500 rokov. Ak sa rýchlosť jeho topenia nezmení, v priebehu nasledovných storočí dôjde k nárastu hladiny morí o 3,4 metra.

Toto zistenie vedcov z Univerzity v Maine a Britského antarktického prieskumu prekvapí asi len málokoho, zvlášť po roku 2022, keď sa teplota na Antarktíde počas troch dní vyšplhala viac ako 40 stupňov Celzia nad dlhodobý priemer.

Ak roztopenie jedného ľadovca spôsobí niekoľkometrový nárast hladiny všetkých vodných plôch na Zemi, ako by vyzerala naša domovská planéta, ak by sa na nej roztopila celkom všetka ľadová pokrývka? Na túto otázku odpovedá simulácia, ktorú na YouTube zverejnil populárno-náučný kanál Science Insider.

„Minulý rok sme zistili, že mnohé následky klimatickej zmeny sú neodvrátiteľné,“ znie v popise videa, ktoré pochádza ešte z roku 2015. „Rok čo rok sa zrýchľuje zvyšovanie hladiny morí, pričom Medzivládny panel klimatickej zmeny odhaduje, že do konca tohto storočia môže dôjsť k ich nárastu o jeden meter a viac.“

Za predpokladu, že by došlo k náhlemu roztopeniu všetkého ľadu na zemi, hladina morí by stúpla o takmer 66 metrov, čo by drasticky zmenilo tvar kontinentov a potopilo väčšinu veľkých miest, vrátane afrického Kataru, indickej Kalkaty či čínskeho Hongkongu.