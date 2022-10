​Ako sa pri šoférovaní vyhnúť stretu so zverou: 4 zásady, ktoré musíte ovládať

K najčastejším stretom áut so zverou dochádza počas jesene, keď srnce, jelene a daniele majú ruju. V tejto časti roka je vysoká zver najaktívnejšia, a často sa preto ocitá aj na cestách, kde predstavuje neraz smrteľné riziko pre vodičov.

Keďže vďaka nášmu v minulosti publikovanému článku už viete, ako sa zachovať, keď na ceste spozorujete srnu alebo iné zviera, dnes vám prezradíme viac o tom, čo robiť, aby k takémuto nepríjemnému prekvapeniu vôbec nedošlo. Existujú hneď 4 spôsoby, ako sa tomu vyhnúť.

Sledujte ich rozvrh

Vysoká zver je najaktívnejšia počas úsvitu a západu slnka, najmä medzi šiestou a deviatou večer. Ak môžete, snažte sa počas týchto hodín vyhnúť šoférovaniu v miestach s jej zvýšenou aktivitou. Pri šoférovaní buďte mimoriadne opatrní a dodržujte predpisy. Vždy, keď to situácia dovoľuje, používajte diaľkové svetlá.

Pohybujú sa v skupinách

Ak zbadáte jednu, v blízkosti sú určite ďalšie. Srny a iná vysoká zver sa totiž najčastejšie pohybujú v skupinách, preto ak z diaľky pozorujete, že jedna z nich bezpečne prekročila cestu, je veľmi pravdepodobné, že na mieste sa ich nachádza viac. Spomaľte a venujte zvýšenú pozornosť šoférovaniu.

Neodbáčajte

Pri spozorovaní srny pred volantom nám reflexy kážu stočiť volant. To je však to posledné, čo by ste mali robiť pre zaistenie čo najbezpečnejšieho prejazdu. Srna sa totiž môže zľaknúť prichádzajúceho auta a odskočiť nabok, rovno na miesto, cez ktoré sa pokúsite uhnúť. Lepšie je preto čo najviac brzdiť a zároveň trúbiť.

Sledujte značky

V zalesnených oblastiach alebo na cestách obklopených poľami venujte zvýšenú pozornosť dopravnému značeniu upozorňujúcemu na neočakávaný pohyb voľne žijúcej zveri. Okrem toho sa plne venujte šoférovaniu a sledujte obe strany vozovky.