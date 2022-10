Zelenskyj: Obyvatelia Ukrajiny bojujú za demokratické hodnoty a slobodu

Vyjadril sa tak po tom, čo Európsky parlament udelil "odvážnemu ľudu Ukrajiny" Sacharovovu cenu za slobodu myslenia za rok 2022. TASR správu prevzala z agentúry AFP.

„Ukrajinci dokazujú každý deň oddanosť hodnotám slobody a demokracie v boji proti teroristickému štátu – Ruskej federácii,“ napísal Zelenskyj na Twitteri.

Grateful to @Europarl_EN, @EP_President for awarding the Sakharov Prize to the people. Ukrainians prove dedication to the values of freedom, democracy every day on the battlefield against the terrorist state of the RF. On this path, nations' support very important for .